Advertisement

لبنان

نقابة العاملين في الإعلام أشادت بالعمل التشريعي واعتبرت المشروع خطوة متقدمة للقطاع

Lebanon 24
13-11-2025 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1441875-638986549874504434.jpg
Doc-P-1441875-638986549874504434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشادت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع بـ"إنجاز لجنة الإدارة والعدل لمشروع قانون الإعلام تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة"، ورأت في هذه الخطوة "محطة مفصلية نحو تنظيم القطاع وتحديث تشريعاته بما يواكب التطور المهني والتقني".
Advertisement

كما ثمّنت الجهود التي بذلها وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، مؤكدة أن دعمه للعملية التشريعية كان أساسيًا في دفع مسار الإصلاح إلى الأمام.

وأشارت النقابة إلى أن مجلس إدارتها شارك بمجموعة مقترحات أُدرج بعضها في المشروع، في سياق "التعاون البنّاء مع الوزارة والجهات المختصة خدمةً للمصلحة العامة وحقوق الإعلاميين".

وجددت النقابة تأكيدها على "مواصلة دعم كل مبادرة تُسهم في تحديث الإعلام اللبناني وتعزيز دوره الوطني"، داعية "الهيئة العامة لمجلس النواب إلى إقرار القانون الجديد في أسرع وقت ممكن".
 
مواضيع ذات صلة
مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام ينعى يمنى شري
lebanon 24
13/11/2025 22:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هنأت بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع
lebanon 24
13/11/2025 22:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
lebanon 24
13/11/2025 22:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسمر يزور نقابة أوجيرو ويطالب بحماية حقوق العاملين
lebanon 24
13/11/2025 22:03:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العامة لمجلس النواب

الإعلام المرئي والمسموع

الإعلام اللبناني

في أسرع وقت ممكن

نقابة العاملين

الهيئة العامة

وزير الإعلام

مسار الإصلاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2025-11-13
14:36 | 2025-11-13
14:36 | 2025-11-13
14:29 | 2025-11-13
14:15 | 2025-11-13
14:07 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24