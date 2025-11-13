20
لبنان
نقابة العاملين في الإعلام أشادت بالعمل التشريعي واعتبرت المشروع خطوة متقدمة للقطاع
Lebanon 24
13-11-2025
|
11:22
A-
A+
أشادت
نقابة العاملين
في
الإعلام المرئي والمسموع
بـ"إنجاز
لجنة الإدارة
والعدل لمشروع قانون الإعلام تمهيدًا لإحالته إلى
الهيئة العامة
"، ورأت في هذه الخطوة "محطة مفصلية نحو تنظيم القطاع وتحديث تشريعاته بما يواكب التطور المهني والتقني".
كما ثمّنت الجهود التي بذلها
وزير الإعلام
المحامي د.
بول مرقص
، مؤكدة أن دعمه للعملية التشريعية كان أساسيًا في دفع
مسار الإصلاح
إلى الأمام.
وأشارت النقابة إلى أن مجلس إدارتها شارك بمجموعة مقترحات أُدرج بعضها في المشروع، في سياق "التعاون البنّاء مع الوزارة والجهات المختصة خدمةً للمصلحة العامة وحقوق الإعلاميين".
وجددت النقابة تأكيدها على "مواصلة دعم كل مبادرة تُسهم في تحديث
الإعلام اللبناني
وتعزيز دوره الوطني"، داعية "
الهيئة العامة لمجلس النواب
إلى إقرار القانون الجديد
في أسرع وقت ممكن
".
