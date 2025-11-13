Advertisement

لبنان

طلاب NDU في جولة إعلامية ومرقص يكشف ملامح قانون جديد

Lebanon 24
13-11-2025 | 12:01
زار وفد من طلاب كلية الإعلام في جامعة سيدة اللويزة (NDU) – زوق مصبح وبرصا، برفقة الدكتور جوزيف حسني، مبنى إذاعة لبنان في الصنائع. واستقبلتهم مديرة البرامج ريتا نجيم، وقدّمت لهم لمحة موجزة عن تاريخ الإذاعة الممتد لنحو تسعين عامًا. 
وتجول الطلاب لاحقًا داخل الاستديوهات، ومنها استديو فيروز وحليم الرومي ونصري شمس الدين، قبل المشاركة في لقاء مباشر على الهواء مع الزميلة رندة قرانوح.

وانتقل الوفد بعدها إلى الوكالة الوطنية للإعلام، حيث قدّم المدير زياد حرفوش شرحًا حول طبيعة عمل الوكالة والفرق بين مهام المراسل والمحرر، مؤكّدًا التزام الأخبار بالموضوعية والدقة. واستمع الطلاب لاحقًا إلى شرح إضافي داخل مكتب التحرير حول كيفية إنتاج الأخبار ونشرها.

وأكمل الوفد جولته بزيارة المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، الذي تناول أمام الطلاب موقع لبنان التاريخي في المشهد الإعلامي العربي، مشددًا على ضرورة امتلاك ثقافة إعلامية قادرة على التعامل مع تحديات التحول الرقمي. 
وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد جيل جديد قادر على مواكبة التطورات، بالتوازي مع الحفاظ على الإرث الإعلامي والأرشيف التاريخي. ولفت إلى أن استقلالية الإعلام تشكل أساسًا للديموقراطية، وإلى تميز الإعلاميين اللبنانيين بقدرات لغوية تتيح لهم حضورًا في مؤسسات دولية.

واختتم الوفد زيارته بلقاء وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، الذي اعتبر أن مشروع قانون الإعلام الجديد يشكل تحولًا نوعيًا في التشريعات اللبنانية، لكونه يعتمد رؤية عصرية تواكب الإعلام الرقمي.
 وأوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام ستنشأ بصفتها هيئة مستقلة تضم ممثلين عن النقابات والجامعات، وتتولى للمرة الأولى مساءلة العاملين في القطاع.
 ولفت إلى أن القانون يستحدث غرفًا متخصصة للقضايا الإعلامية بدلًا من الصيغة التقليدية لمحكمة المطبوعات، وإلى أن الوزارة ستواصل عملها بصيغ محدثة تتناسب مع التحولات الرقمية، مع إنشاء منصة وطنية توحّد التلفزيون والإذاعة والوكالة ضمن الشركة الوطنية للإعلام.

وأشار مرقص إلى أن القانون يضمن حقوق الموظفين في الوزارة، داعيًا الجيل الجديد إلى التحرر من الأنماط التقليدية والاتجاه نحو الابتكار وريادة الأعمال في المجال الرقمي. وختم بأن لبنان يمتلك طاقات شبابية قادرة على تطوير الإعلام وإحداث نقلة فعلية في القطاع.

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

وزارة الإعلام

المدير العام

اللبنانية

الصنائع

