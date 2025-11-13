في منشور... هكذا علّق جنبلاط على المُطالبة بالحياد وتعديل الدستور

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي على "أكس": "قبل أن نناشد الحياد ونعدل ، مهلا أيها السادة، فهل ستخرج من الأراضي المحتلة؟ وهل من المفيد الخروج من والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها".



