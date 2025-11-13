Advertisement

لبنان

في منشور... هكذا علّق جنبلاط على المُطالبة بالحياد وتعديل الدستور

Lebanon 24
13-11-2025 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1441896-638986582041808708.webp
Doc-P-1441896-638986582041808708.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على "أكس": "قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور، مهلا أيها السادة، فهل إسرائيل ستخرج من الأراضي المحتلة؟ وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها".

وأرفق تدوينته بهاشتاغ: "لبنان".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: الصفحة الجديدة التي تُفتح اليوم في لبنان فرصة لحماية البلد وتأمين الاستقرار وبناءً على كلّ التطورات نعلن تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد في مقدمة الدستور
lebanon 24
13/11/2025 22:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية.. هكذا علق جنبلاط
lebanon 24
13/11/2025 22:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
في منشور… هكذا علّق بهاء الحريري على نتائج الانتخابات البرلمانية السورية
lebanon 24
13/11/2025 22:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
في منشور.. هكذا علّق بدر على إطلاق اسم الرئيس الحص على شارع في بيروت
lebanon 24
13/11/2025 22:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24

walid joumblatt

المحيط العربي

وليد جنبلا

حزب التقدم

جنبلاط على

إسرائيل

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2025-11-13
14:36 | 2025-11-13
14:36 | 2025-11-13
14:29 | 2025-11-13
14:15 | 2025-11-13
14:07 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24