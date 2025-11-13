خطوة سعوديّة مُرتقبة تجاه لبنان... مسؤولٌ كبير يكشف تفاصيلها

قال مسؤول كبير، إنّ "وفداً سعوديّاً سيزور قريباً لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات إلى ".

وأضاف المسؤول السعوديّ لوكالة " ": "سنتّخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان".

وأشار إلى أنّ "جهود لمنع إستخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن ستُؤدي إلى تقدم العلاقات".

وتابع المسؤول السعوديّ أنّ "المملكة تُقدّر مبادرات رئيسيّ الجمهورية والحكومة نواف سلام".

وأكّد أنّ "لبنان أظهر كفاءة في الحدّ من تهريب المخدرات إلى في الأشهر الماضية".