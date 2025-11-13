Advertisement

لبنان

خطوة سعوديّة مُرتقبة تجاه لبنان... مسؤولٌ كبير يكشف تفاصيلها

Lebanon 24
13-11-2025 | 14:15
قال مسؤول سعودي كبير، إنّ "وفداً سعوديّاً سيزور لبنان قريباً لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات إلى المملكة".
وأضاف المسؤول السعوديّ لوكالة "رويترز": "سنتّخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان".
 
 
وأشار إلى أنّ "جهود الحكومة اللبنانية لمنع إستخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية ستُؤدي إلى تقدم العلاقات".
 
 
وتابع المسؤول السعوديّ أنّ "المملكة تُقدّر مبادرات رئيسيّ الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام".
 
 
وأكّد أنّ "لبنان أظهر كفاءة في الحدّ من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر الماضية".
