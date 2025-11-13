Advertisement

لبنان

وُصف بالـ"جيّد"... لقاء جمع النائب رعد ومستشار رئيس الجمهورية

Lebanon 24
13-11-2025 | 14:29
كشفت معلومات صحافية أن رئيس "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحّال وكان الاجتماع جيّداً.
