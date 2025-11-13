Advertisement

لبنان

من ضمنها لبنان.. ملفات المنطقة حاضرة في لقاء بين ترامب وبن سلمان

Lebanon 24
13-11-2025 | 14:36
أفادت معلومات صحافية، بأن "ملفات المنطقة ستكون حاضرة على طاولة البيت الأبيض خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بما في ذلك سوريا وغزة ولبنان".
