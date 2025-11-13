شحادة: لن نسمح بأن يختطف لبنان ومؤسساته بقوة السلاح

Advertisement

وأشار شحادة في حديث لـ"الحدث" إلى أن "الدولة تريد فرض السيطرة على كامل أراضيها".وتابع: "هدف سلاح الضغط السياسي داخل لبنان ولن نسمح بأن يختطف لبنان ومؤسساته بقوة السلاح"، مشددًاعلى أنه "لن تكون هناك حرب في لبنان والحل سيكون دبلوماسيًا".كما قال: "الإصلاحات المالية في لبنان تتقدم ولكن ببطء والمانحون لا يتفاوضون مع لبنان بسبب عدم حصر السلاح".وختم: "حرب الإسناد التي بدأها حزب الله هي سبب الدمار".