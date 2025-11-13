Advertisement

لبنان

شحادة: لن نسمح بأن يختطف لبنان ومؤسساته بقوة السلاح

Lebanon 24
13-11-2025 | 15:00
أكد وزير المهجرين كمال شحادة، أن "الدولة اختارت خيار التفاوض وهي تهدف لإعادة الأمن والاستقرار لجنوب لبنان".
وأشار شحادة في حديث لـ"الحدث" إلى أن "الدولة تريد فرض السيطرة على كامل أراضيها".

وتابع: "هدف سلاح حزب الله الضغط السياسي داخل لبنان ولن نسمح بأن يختطف لبنان ومؤسساته بقوة السلاح"، مشددًاعلى أنه "لن تكون هناك حرب في لبنان والحل سيكون دبلوماسيًا".

كما قال: "الإصلاحات المالية في لبنان تتقدم ولكن ببطء والمانحون لا يتفاوضون مع لبنان بسبب عدم حصر السلاح".

وختم: "حرب الإسناد التي بدأها حزب الله هي سبب الدمار".
