رئيس بلدية سابق يسعى للتغطية على عملية اختلاس

ووفق المعلومات، كان صندوق البلدية يحتوي على مبلغ 59 ألف دولار، إلا أنّه تبين لاحقًا أنّ الرصيد انخفض إلى 37 ألف دولار بعد توقيعه على فاتورة الخزنة.ولدى اجتماع أعضاء البلدية، طُلب من توضيح مصير المبلغ البالغ 22 ألف دولار، فردّ بأن هناك فواتير لم تُدرج في النظام، ما دفع المسؤولين لسحب مفتاح الخزنة منه.وقبل عقد جلسة للبلدية أمس، تذكّر أمين الصندوق أنّه وضع المال في درج قريب من الصندوق، ليتضح أنّ محاولته لاختلاس الأموال فشلت.واللافت أنّ رئيس البلدية السابق، الّذي لا يزال عضوًا في الحالي، يحاول حاليًا التغطية على هذه المخالفة، مطالبًا بتجاوز الحادث وعدم اتخاذ أي إجراء بشأنه.