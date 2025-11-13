20
لبنان
في أوّل تعليق... هذا ما قاله سلام بشأن المبادرة السعودية تجاه لبنان
Lebanon 24
13-11-2025
|
15:16
A-
A+
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "الشكر، كل الشكر للمملكة
العربية السعودية
، وقيادتها الحريصة دوماً على استقرار
لبنان
وازدهاره، على مبادرتها
الطيبة
اليوم تجاهه باعلان الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا ولرفع العوائق امام الصادرات
اللبنانية
".
تابع: "كما نثمن عالياً تقدير
المملكة
لجهود رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في منع استخدام لبنان لزعزعة أمن اشقائه العرب، ومكافحته لتهريب المخدرات.ويبقى لبنان الشقيق المخلص الوفيّ لأخوانه العرب الذين لم يترددوا يوماً في إظهار كل المحبة والدعم له".
