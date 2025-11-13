Advertisement

لبنان

في أوّل تعليق... هذا ما قاله سلام بشأن المبادرة السعودية تجاه لبنان

Lebanon 24
13-11-2025 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1441947-638986693615913157.jpg
Doc-P-1441947-638986693615913157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "الشكر، كل الشكر للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الحريصة دوماً على استقرار لبنان وازدهاره، على مبادرتها الطيبة اليوم تجاهه باعلان الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا ولرفع العوائق امام الصادرات اللبنانية". 
Advertisement

تابع: "كما نثمن عالياً تقدير المملكة لجهود رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في منع استخدام لبنان لزعزعة أمن اشقائه العرب، ومكافحته لتهريب المخدرات.ويبقى لبنان الشقيق المخلص الوفيّ لأخوانه العرب الذين لم يترددوا يوماً في إظهار كل المحبة والدعم له". 
مواضيع ذات صلة
عن لبنان.. هذا آخر ما قاله السفير السعودي
lebanon 24
14/11/2025 01:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق من الرئيس عون على غارات الجنوب... هذا ما قاله
lebanon 24
14/11/2025 01:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
في أول تعليق... هذا ما قاله جنبلاط بعد إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني
lebanon 24
14/11/2025 01:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
في أوّل تعليق... هذا ما قاله ساركوزي بعد قرار سجنه لمدة خمس سنوات
lebanon 24
14/11/2025 01:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

العربية السعودية

اللبنانية

الجمهوري

المملكة

جمهورية

الطيبة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-13
16:39 | 2025-11-13
16:31 | 2025-11-13
16:21 | 2025-11-13
16:13 | 2025-11-13
16:00 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24