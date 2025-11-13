Advertisement

لبنان

الحجار: خطوة السعودية رسالة جيدة لكل العالم

Lebanon 24
13-11-2025 | 15:26
Doc-P-1441950-638986699009971576.jpg
Doc-P-1441950-638986699009971576.jpg photos 0
أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن السعوديين مرحّب بهم في لبنان
وشدد الحجار في تصريح لقناة "الحدث" على أن "خطوة السعودية رسالة جيدة لكل العالم وبداية الطريق لازدهار لبنان".

أضاف: "⁠بذلنا ونبذل جهودا كبيرة لبسط سُلطة الدولة ومكافحة المخدرات، ونسيطر على حدودنا بشكل كبير".

وتابع: "لا مخاوف لدينا بل نمتلك إرادة لتعزيز العلاقات مع السعودية".

وقال: "حققنا إنجازات كبيرة في مكافحة المخدرات".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24