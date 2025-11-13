الحجار: خطوة السعودية رسالة جيدة لكل العالم

Advertisement

وشدد في تصريح لقناة "الحدث" على أن "خطوة رسالة جيدة لكل العالم وبداية الطريق لازدهار لبنان".أضاف: "⁠بذلنا ونبذل جهودا كبيرة لبسط سُلطة الدولة ومكافحة المخدرات، ونسيطر على حدودنا بشكل كبير".وتابع: "لا مخاوف لدينا بل نمتلك إرادة لتعزيز العلاقات مع السعودية".وقال: "حققنا إنجازات كبيرة في مكافحة المخدرات".