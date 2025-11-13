سعد استقبل الكردي واطّلع على كتابه الجديد

Advertisement

استقبل للتنظيم الشعبي ، النائب الدكتور أسامة سعد، أمين سر اللجنة المركزية في التنظيم، الدكتور خالد ممدوح ، الذي قدّم له نسخة من كتابه الجديد بعنوان:" في خمسة عهود رئاسية – العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 1943 – 1976"،الصادر عن دار نور الدين للطباعة والنشر والتوزيع.خلال اللقاء، استعرض الدكتور الكردي أبرز مضامين الكتاب، الذي يتناول بالدراسة والتحليل التاريخي إشكالية العلاقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة في لبنان خلال المرحلة الممتدة من عام 1943 حتى عام 1976، وما رافقها من تحولات وأزمات سياسية أسهمت في الوصول إلى .، هنّأ النائب أسامة سعد الدكتور خالد الكردي على هذا العمل البحثي القيّم، مشيدًا بجهوده الأكاديمية في توثيق وتحليل مرحلة محورية من تاريخ لبنان السياسي، ومثمّنًا مساهمته في إثراء المكتبة اللبنانية بدراسة رصينة تسلّط الضوء على جذور الأزمات الدستورية والسياسية في البلاد.