Advertisement

لبنان

سعد استقبل الكردي واطّلع على كتابه الجديد

Lebanon 24
13-11-2025 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1441960-638986718828714223.jpg
Doc-P-1441960-638986718828714223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب الدكتور أسامة سعد، أمين سر اللجنة المركزية في التنظيم، الدكتور خالد ممدوح الكردي، الذي قدّم له نسخة من كتابه الجديد بعنوان:
Advertisement
"لبنان في خمسة عهود رئاسية – العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 1943 – 1976"،الصادر عن دار نور الدين للطباعة والنشر والتوزيع.


خلال اللقاء، استعرض الدكتور الكردي أبرز مضامين الكتاب، الذي يتناول بالدراسة والتحليل التاريخي إشكالية العلاقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة في لبنان خلال المرحلة الممتدة من عام 1943 حتى عام 1976، وما رافقها من تحولات وأزمات سياسية أسهمت في الوصول إلى الحرب الأهلية اللبنانية.


من جهته، هنّأ النائب أسامة سعد الدكتور خالد الكردي على هذا العمل البحثي القيّم، مشيدًا بجهوده الأكاديمية في توثيق وتحليل مرحلة محورية من تاريخ لبنان السياسي، ومثمّنًا مساهمته في إثراء المكتبة اللبنانية بدراسة رصينة تسلّط الضوء على جذور الأزمات الدستورية والسياسية في البلاد.
مواضيع ذات صلة
الصحافي روجيه نهرا يوقع كتابه الجديد "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية مرجعيون – حاصبيا 2025"
lebanon 24
14/11/2025 01:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل بدران والزعتري واطلع على مشاريع CIHEAM
lebanon 24
14/11/2025 01:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي اطّلعت على تحضيرات إطلاق نسخة جديدة من مسابقة الكتابة الوطنية
lebanon 24
14/11/2025 01:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماجد بو طنوس يطلق كتابه الجديد "ذهب وميرون" ويقدّم مجموعات جديدة من أثواب المعمودية (صور وفيديو)
lebanon 24
14/11/2025 01:43:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرب الأهلية

الأمين العام

اللبنانية

الجمهوري

من جهته

الناصري

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-13
16:39 | 2025-11-13
16:31 | 2025-11-13
16:21 | 2025-11-13
16:13 | 2025-11-13
16:00 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24