عن "غارة تول"... أدرعي يزعم: تقارير كاذبة

قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّه "في وقت سابق اليوم، وردت تقارير لبنانية كاذبة عن غارة اسرائيلية في منطقة قرية تول في ، حيث وبعد فحص التقارير تبيّن ان انفجار السيارة ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة".