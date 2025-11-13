Advertisement

لبنان

عن "غارة تول"... أدرعي يزعم: تقارير كاذبة

Lebanon 24
13-11-2025 | 16:13
قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّه "في وقت سابق اليوم، وردت تقارير لبنانية كاذبة عن غارة اسرائيلية في منطقة قرية تول في جنوب لبنان، حيث وبعد فحص التقارير تبيّن ان انفجار السيارة ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة".    
وأضاف أدرعي: "يواصل حزب الله انتهاك التفاهمات حيث يقوم عناصره بالتحرك بغطاء مدني ويعرض سكان لبنان للخطر".
 
 
 
