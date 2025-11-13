Advertisement

لبنان

وزير الدفاع الوطني التقى رئيس الحكومة اليونانية.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
13-11-2025 | 16:39
التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في أثينا رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية اليونانية.
وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين لبنان واليونان وسبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، وتمّ التطرق إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، وأهمية مشاركة اليونان في هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواصلة أداء مهامها الوطنية.

وشكر الوزير منسى رئيس الحكومة اليونانية على اهتمامه وصداقته للبنان، معربًا عن التقدير للمساعدات التي قدّمتها دولة اليونان بعد انفجار 4 آب، وللزيارة التي قام بها رئيس الحكومة اليونانية آنذاك متضامنًا مع لبنان وأهالي الضحايا والمصابين والمتضررين. كما نوّه وزير الدفاع الوطني برئيس الحكومة اليونانية الذي كان أول المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا لبنان بعيد إعلان وقف إطلاق النار في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤.

وذكر الوزير منسى لمضيفه أنّ لبنان يعتبر أنّ أي مساعدة ممكنة هي موضع شكر وتقدير من الحكومة اللبنانية، في إطار دعم الجيش اللبناني.

وأوجز وزير الدفاع الوطني لرئيس الحكومة اليونانية ما يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وتنفيذ خطة حصر السلاح، كما طلب زيادة الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتمادية على لبنان. وأوضح الوزير منسى أنّ العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة إيجابية ضمن إطار الاحترام المتبادل لسيادة ومصالح البلدين، وأنّ الوضع على جانبي الحدود مستقر، والتنسيق الأمني مستمر.

ولفت أيضًا إلى أنّ قوات الطوارئ الدولية ستنتهي مهامها أواخر العام ٢٠٢٦، وهذا الاستحقاق سيرتّب على الجيش اللبناني أعباء ومهامًا كبيرة وموسّعة تتطلّب توفير دعم إضافي له.

كما تمّ التطرق إلى موضوع الترسيم البحري بين لبنان وقبرص، والأهمية التي يعلّقها البلدان على هذه الخطوة، ونوّه رئيس الحكومة اليونانية بما تحقق على هذا الصعيد، متمنّيًا أن يسلك المسار اتجاهًا إيجابيًا يصبّ في مصلحة البلدين.

وفي ختام اللقاء، وعد رئيس الوزراء اليوناني بالعمل على زيادة المساعدات اليونانية للجيش اللبناني.
