جعجع يصعّد في وجه الحكومة وسلام يشكو "الطعن في الظهر"

لفت امس تصعيد " " في وجه الحكومة التي يشارك وزراءه فيها، فأكد أن « لم تُظهر أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح حزب الله».

واكد أن معظم أعضاء الحكومة «غير جديين» في مسألة سلاح ، ويفتقرون إلى الإرادة السياسية. إنهم لا يريدون اتخاذ قرارات كبيرة وواضحة».

واعتبر ان «الدولة كان يجب أن تكون أكثر حزما، عندما أعلنت وجوب حصر السلاح بيدها»، مشيرا إلى «الرفض الفوري من مسؤولي حزب الله لتلك الخطوة، في تلك اللحظة كان يجب أن تكون الحكومة واضحة وحازمة جدا، كان عليها أن تستدعيهم وتقول لهم: لا يمكنكم ذلك، أنتم تخالفون القانون».!

وذكرت «الديار» ان تصريحات اثارت حفيظة رئيس الحكومة ، الذي اعتبر امام زواره انها غير مقبولة، وتعتبر «طعنا» في «الظهر» لصدقيته وجديته، وهي غير مقبولة من جهة لديها ممثلين داخل الحكومة، واشار الى انه سيثير الامر مع وزراء «القوات» لاستيضاح الموقف.

واعتبرت مصادر مطلعة، ان جعجع في هجومه على الحكومة، و»شيطنتها»، لا يهدف فقط لمواكبة الضغوط الخارجية على الدولة، بل يمهد الطريق ايضا لاستقالة وزرائه في توقيت يراه مناسبا، عندما يحسم على نحو نهائي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وذلك بهدف شد العصب الانتخابي.

يرد

وفي رد لافت على اقتراح النائب سامي الجميل، كتب الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» ، في منشورٍ على منصة «إكس»، قائلاً: «قبل أن نطالب بالحياد أو ندعو إلى تعديل ، فلنطرح السؤال أولاً: هل انسحبت من الأراضي المحتلة؟ وهل من الانعزال عن المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ إن الدخول في نقاش حول تعديل الدستور اليوم، قد يفتح دوامة سجالات داخلية نحن في غنى عنها في لبنان».