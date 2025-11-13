Advertisement

لبنان

جعجع يصعّد في وجه الحكومة وسلام يشكو "الطعن في الظهر"

Lebanon 24
13-11-2025 | 22:25
A-
A+
Doc-P-1441997-638986949807524691.png
Doc-P-1441997-638986949807524691.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت امس تصعيد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في وجه الحكومة التي يشارك وزراءه فيها، فأكد أن «الحكومة اللبنانية لم تُظهر أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح حزب الله».
Advertisement
واكد أن معظم أعضاء الحكومة «غير جديين» في مسألة سلاح حزب الله، ويفتقرون إلى الإرادة السياسية. إنهم لا يريدون اتخاذ قرارات كبيرة وواضحة».
واعتبر ان «الدولة كان يجب أن تكون أكثر حزما، عندما أعلنت وجوب حصر السلاح بيدها»، مشيرا إلى «الرفض الفوري من مسؤولي حزب الله لتلك الخطوة، في تلك اللحظة كان يجب أن تكون الحكومة واضحة وحازمة جدا، كان عليها أن تستدعيهم وتقول لهم: لا يمكنكم ذلك، أنتم تخالفون القانون».!
وذكرت «الديار» ان تصريحات جعجع اثارت حفيظة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي اعتبر امام زواره انها غير مقبولة، وتعتبر «طعنا» في «الظهر» لصدقيته وجديته، وهي غير مقبولة من جهة لديها ممثلين داخل الحكومة، واشار الى انه سيثير الامر مع وزراء «القوات» لاستيضاح الموقف.
واعتبرت مصادر مطلعة، ان جعجع في هجومه على الحكومة، و»شيطنتها»، لا يهدف فقط لمواكبة الضغوط الخارجية على الدولة، بل يمهد الطريق ايضا لاستقالة وزرائه في توقيت يراه مناسبا، عندما يحسم على نحو نهائي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وذلك بهدف شد العصب الانتخابي.
وفي رد لافت على اقتراح النائب سامي الجميل، كتب الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في منشورٍ على منصة «إكس»، قائلاً: «قبل أن نطالب بالحياد أو ندعو إلى تعديل الدستور، فلنطرح السؤال أولاً: هل انسحبت إسرائيل من الأراضي المحتلة؟ وهل من الحكمة الانعزال عن المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ إن الدخول في نقاش حول تعديل الدستور اليوم، قد يفتح دوامة سجالات داخلية نحن في غنى عنها في لبنان».
 
مواضيع ذات صلة
تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
lebanon 24
14/11/2025 07:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم للبنانيين: نحن لا نطلب دعماً وانما عدم طعننا في الظهر وعدم خدمة المصلحة الاسرائيلية والحكومة هي المسؤولة أولا عن السيادة
lebanon 24
14/11/2025 07:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بعد كتاب "الحزب": قرار الحرب والسلم استردّته الحكومة
lebanon 24
14/11/2025 07:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اسئلة بشأن واقع الحكومة بعد "اعتكاف" سلام الجزئي
lebanon 24
14/11/2025 07:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

القوات اللبنانية

وليد جنبلاط

سمير جعجع

نواف سلام

الاشتراكي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:12 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:18 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:04 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2025-11-13
22:12 | 2025-11-13
22:18 | 2025-11-13
23:10 | 2025-11-13
23:04 | 2025-11-13
23:03 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24