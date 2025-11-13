تشاور مصري لوضع افكار قابلة للتطبيق.. موسى: الانزلاق إلى الأسوأ وارد

Advertisement

ولفت إلى أن "المسؤولين المصريين على تواصل مع الدولة على مختلف مستوياتها، فنستمع إلى أفكار الدولة اللبنانية ونبحث عن المساحات المشتركة للخروج بإطار حل".وأوضح أن "المقاربة اللبنانية مبنية على اتفاق وقف الأعمال العدائية ووجود التزامات من كلا الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ولبنان قام بجزء كبير منها، بينما الطرف لم يلتزم".وعن الموقف المصري من عملية حصر السلاح مع مهلة زمنية لحلّه، قال موسى: "مصر حاسمة مع مبدأ فرض الدولة اللبنانية سيادتها على كل أرضها، والسلاح لا يتم تداوله إلا وفق القرارات الشرعية المعمول بها، ولا ينبغي إطلاقًا التعامل بالسلاح أو حيازته بعيدًا من إشراف الدولة، وبالتالي عملية حصر السلاح بيد الدولة أمر تتفق فيه مصر تمامًا مع الدولة اللبنانية، سواء لناحية ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون أو ما ورد في البيان الوزاري، وهو أمر ليس محل نقاش وجدال، وبالتالي لا بد من تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ولا بد للدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على كل أراضيها.واستكمالًا، لا بد للأطراف الأخرى في الإقليم، كما حال الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، أن تؤدي هي أيضًا التزاماتها وواجباتها".أضاف: "في الموازاة، هناك اعتداءات إسرائيلية مستمرة على ، ونقاط لم تنسحب منها ، إضافة إلى مسألة الأسرى. واتفاق 27 تشرين الثاني تحدث عن عملية حصر السلاح لكنه تحدث أيضًا عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وبالتالي يجب وقف الخروق. من هنا، نطالب الطرفين بالتزام ما تم الاتفاق عليه، ونجدد التأكيد أن "مبدأ حصرية السلاح لا جدال فيه، ولا يصح إلا تطبيقه".وعن المهلة الزمنية لحصر السلاح، قال: "هناك قرار اتخذته الدولة اللبنانية، وخطة تقدم بها الجيش وأقرتها الحكومة، وبالتالي نؤيد ما أقرته الدولة اللبنانية، إذ يجب أن يكون هناك إطار زمني وعملي وآلية قابلة للتطبيق لبلوغ الهدف المنشود. أما المدى الزمني وآلية التطبيق فليسا بيد مصر، بل بيد الدولة، ونحن نساعدها وندعمها".وأشار إلى أن "مصر اليوم في حالة تشاور مع الأطراف الإقليمية والداخلية اللبنانية والاستماع إلى وجهة نظر الدولة، وعندما تنتهي جولة الاستماع والتقييم، يمكن تكوين إطار من الأفكار قابلة للتطبيق. وما نبحث عنه هو مقترحات يمكن أن تؤدي إلى نتيجة يصبو إليها الجميع، وعندما أتحدث عن الجميع، أقصد الجميع في الإقليم".واعتبر أنه "إذا استمر الوضع على ما هو، فخطورة الانزلاق إلى الأسوأ أمر وارد، ونحن نسعى إلى تجنب هذا السيناريو وتخفيف حدة التوتر، وإيجاد مخرج، وهذا يتطلب تشاورًا مستمرًا مع الأطراف اللبنانية والإقليمية".وأكد أن "أي تحرك يحظى بترحيب لبناني وبآخر عربي وغربي، وتحديدًا والإمارات"، مشيرًا إلى أن "التواصل مع مستمر وواضح في العديد من الملفات الإقليمية، وكذلك في الشأن اللبناني. كما أن هناك تواصلًا مع " ".وردًا على سؤال، ذكّر بأن "خيار التفاوض مع إسرائيل أمر أعلنته الدولة اللبنانية، وبالتالي إذا كان هذا خيارها فسنعمل معها ونساعدها، وخصوصًا أن التفاوض مع إسرائيل ليس أمرًا مستجدًا ووليد اللحظة، بل هناك فرص سابقة أثبتت نجاحها كفكرة ترسيم الحدود البحرية، كما أن "الميكانيزم" يشكل آلية معينة للتفاوض. أما إذا كان مباشرًا أو غير مباشر، فنحن لا نقف أمام هذه التوصيفات بل نبحث عن النتيجة النهائية".ورأى أن "الجيش اللبناني يقوم بعمل جيد وفقًا لإمكاناته ووضعه، بمعنى آخر، من يريد من الجيش أن يقوم بمهمات أكبر وأكثر فاعلية فعليه أن يدعمه فورًا. وهذه رسالة للجميع".