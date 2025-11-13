Advertisement

لبنان

تشاور مصري لوضع افكار قابلة للتطبيق.. موسى: الانزلاق إلى الأسوأ وارد

Lebanon 24
13-11-2025 | 22:46
A-
A+
Doc-P-1442000-638986961248776436.png
Doc-P-1442000-638986961248776436.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" النهار": اهتمام مصر بلبنان يعود إلى سنوات، في هذا السياق، أشار سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى إلى أن "مصر تركز اليوم على تهدئة حدة الصراع وتخفيف احتمالات المواجهة، ثم البحث في تسوية المشكلة كليًا".
Advertisement

ولفت إلى أن "المسؤولين المصريين على تواصل مع الدولة اللبنانية على مختلف مستوياتها، فنستمع إلى أفكار الدولة اللبنانية ونبحث عن المساحات المشتركة للخروج بإطار حل".

وأوضح أن "المقاربة اللبنانية مبنية على اتفاق وقف الأعمال العدائية ووجود التزامات من كلا الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ولبنان قام بجزء كبير منها، بينما الطرف الإسرائيلي لم يلتزم".

وعن الموقف المصري من عملية حصر السلاح مع مهلة زمنية لحلّه، قال موسى: "مصر حاسمة مع مبدأ فرض الدولة اللبنانية سيادتها على كل أرضها، والسلاح لا يتم تداوله إلا وفق القرارات الشرعية المعمول بها، ولا ينبغي إطلاقًا التعامل بالسلاح أو حيازته بعيدًا من إشراف الدولة، وبالتالي عملية حصر السلاح بيد الدولة أمر تتفق فيه مصر تمامًا مع الدولة اللبنانية، سواء لناحية ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون أو ما ورد في البيان الوزاري، وهو أمر ليس محل نقاش وجدال، وبالتالي لا بد من تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ولا بد للدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على كل أراضيها. 

واستكمالًا، لا بد للأطراف الأخرى في الإقليم، كما حال الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، أن تؤدي هي أيضًا التزاماتها وواجباتها".

أضاف: "في الموازاة، هناك اعتداءات إسرائيلية مستمرة على لبنان، ونقاط لم تنسحب منها إسرائيل، إضافة إلى مسألة الأسرى. واتفاق 27 تشرين الثاني تحدث عن عملية حصر السلاح لكنه تحدث أيضًا عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وبالتالي يجب وقف الخروق. من هنا، نطالب الطرفين بالتزام ما تم الاتفاق عليه، ونجدد التأكيد أن "مبدأ حصرية السلاح لا جدال فيه، ولا يصح إلا تطبيقه".

وعن المهلة الزمنية لحصر السلاح، قال: "هناك قرار اتخذته الدولة اللبنانية، وخطة تقدم بها الجيش وأقرتها الحكومة، وبالتالي نؤيد ما أقرته الدولة اللبنانية، إذ يجب أن يكون هناك إطار زمني وعملي وآلية قابلة للتطبيق لبلوغ الهدف المنشود. أما المدى الزمني وآلية التطبيق فليسا بيد مصر، بل بيد الدولة، ونحن نساعدها وندعمها".

وأشار إلى أن "مصر اليوم في حالة تشاور مع الأطراف الإقليمية والداخلية اللبنانية والاستماع إلى وجهة نظر الدولة، وعندما تنتهي جولة الاستماع والتقييم، يمكن تكوين إطار من الأفكار قابلة للتطبيق. وما نبحث عنه هو مقترحات يمكن أن تؤدي إلى نتيجة يصبو إليها الجميع، وعندما أتحدث عن الجميع، أقصد الجميع في الإقليم".

واعتبر أنه "إذا استمر الوضع على ما هو، فخطورة الانزلاق إلى الأسوأ أمر وارد، ونحن نسعى إلى تجنب هذا السيناريو وتخفيف حدة التوتر، وإيجاد مخرج، وهذا يتطلب تشاورًا مستمرًا مع الأطراف اللبنانية والإقليمية".

وأكد أن "أي تحرك مصري يحظى بترحيب لبناني وبآخر عربي وغربي، وتحديدًا المملكة العربية السعودية والإمارات"، مشيرًا إلى أن "التواصل مع إيران مستمر وواضح في العديد من الملفات الإقليمية، وكذلك في الشأن اللبناني. كما أن هناك تواصلًا مع "حزب الله".

وردًا على سؤال، ذكّر بأن "خيار التفاوض مع إسرائيل أمر أعلنته الدولة اللبنانية، وبالتالي إذا كان هذا خيارها فسنعمل معها ونساعدها، وخصوصًا أن التفاوض مع إسرائيل ليس أمرًا مستجدًا ووليد اللحظة، بل هناك فرص سابقة أثبتت نجاحها كفكرة ترسيم الحدود البحرية، كما أن "الميكانيزم" يشكل آلية معينة للتفاوض. أما إذا كان مباشرًا أو غير مباشر، فنحن لا نقف أمام هذه التوصيفات بل نبحث عن النتيجة النهائية".

ورأى أن "الجيش اللبناني يقوم بعمل جيد وفقًا لإمكاناته ووضعه، بمعنى آخر، من يريد من الجيش أن يقوم بمهمات أكبر وأكثر فاعلية فعليه أن يدعمه فورًا. وهذه رسالة للجميع".  
 
مواضيع ذات صلة
مرقص: المقاعد الستة الخاصة بالمغتربين غير قابلة للتطبيق
lebanon 24
14/11/2025 07:47:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى من بعبدا: زيارة مدير المخابرات المصرية تدخل في إطار التنسيق الأمني والسياسي مع لبنان ومصر تبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع
lebanon 24
14/11/2025 07:47:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: لأول مرة منذ عامين تتطرق المحادثات حول غزة إلى حل سياسي قابل للتطبيق
lebanon 24
14/11/2025 07:47:11 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: حل الدولتين هو الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
14/11/2025 07:47:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:12 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:18 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:25 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2025-11-13
22:12 | 2025-11-13
22:18 | 2025-11-13
22:25 | 2025-11-13
00:38 | 2025-11-14
23:10 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24