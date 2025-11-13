Advertisement

لبنان

تنافس "قواتي" - "كتائبي" في نقابة المحامين

Lebanon 24
13-11-2025 | 22:59
تنعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين يوم الأحد في بيروت، لانتخاب ٨ أعضاء ونقيب بين المرشحين: عماد مارتينوس، وايلي بازرلي، وايلي حنا، ووجيه مسعد في حال فوزهم بالعضوية.
وكتبت ابتسام شديد في" الديار":المنافسة محتدمة في نقابة المحامين بين الأحزاب المسيحية على منصب النقيب، وتحديدا بين "القوات اللبنانية" الداعم لترشيح عماد مارتينوس، وحزب "الكتائب" الذي يدعم ترشيح ايلي البازرلي، ما يجعل المنافسة قاسية، كما تقول مصادر مطلعة، للاسباب الآتية: يتحدث العارفون عن حركة اتصالات قوية لكل من "القوات" و "الكتائب"، حيث صار واضحا حصول دعم من قبل "التيار الوطني الحر"، وتبادل أصوات مع بازرلي، مقابل دعم "الكتائب" لمرشح التيار الى مجلس النقابة. وعلى الأرجح تبدو الأمور ذاهبة الى تحالف "الكتائب" و "الاشتراكي"
و "الثنائي الشيعي"، مقابل تحالف "القوات" وحزب "الأحرار" و"المستقبل" وكبار المحامين.
اشارة الى ان "القوات" اعلنت دعم ترشح ايلي الحشاش لمركز عضوية، وتأييد ترشيح مروان جبر وجورج يزبك للعضوية.
الحماوة الانتخابية بلغت مرحلة متقدمة، وشهدت الساعات الأخيرة كثافة اتصالات وحملة شائعات، استهدفت المرشحين الأساسيين لمنصب النقيب، اذ جرى تسويق ان بازرلي ليس مرشحا "كتائبيا"، وانه محسوب على "التيار الوطني الحر"، وتسويق ان مارتينوس "قواتي" وحزبي لحجب أصوات المحامين الشيعة، إضافة الى تسريب ترشح ايلي حنا، الذي لم تتبنّ معراب ترشحه.
 
