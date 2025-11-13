19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تنافس "قواتي" - "كتائبي" في نقابة المحامين
Lebanon 24
13-11-2025
|
22:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين يوم الأحد في
بيروت
، لانتخاب ٨ أعضاء ونقيب بين المرشحين: عماد مارتينوس، وايلي بازرلي، وايلي حنا، ووجيه مسعد في حال فوزهم بالعضوية.
Advertisement
وكتبت ابتسام شديد في" الديار":المنافسة محتدمة في نقابة المحامين بين الأحزاب
المسيحية
على منصب النقيب، وتحديدا بين "
القوات اللبنانية
" الداعم لترشيح عماد مارتينوس، وحزب "الكتائب" الذي يدعم ترشيح ايلي البازرلي، ما يجعل المنافسة قاسية، كما تقول مصادر مطلعة، للاسباب الآتية: يتحدث العارفون عن حركة اتصالات قوية لكل من "القوات" و "الكتائب"، حيث صار واضحا حصول دعم من قبل "
التيار الوطني الحر
"، وتبادل أصوات مع بازرلي، مقابل دعم "الكتائب" لمرشح
التيار
الى مجلس النقابة. وعلى الأرجح تبدو الأمور ذاهبة الى تحالف "الكتائب" و "الاشتراكي"
و "
الثنائي
الشيعي"، مقابل تحالف "القوات" وحزب "الأحرار" و"
المستقبل
" وكبار المحامين.
اشارة الى ان "القوات" اعلنت دعم ترشح ايلي الحشاش لمركز عضوية، وتأييد ترشيح مروان جبر وجورج يزبك للعضوية.
الحماوة
الانتخابية
بلغت مرحلة متقدمة، وشهدت الساعات الأخيرة كثافة اتصالات وحملة شائعات، استهدفت المرشحين الأساسيين لمنصب النقيب، اذ جرى تسويق ان بازرلي ليس مرشحا "كتائبيا"، وانه محسوب على "
التيار الوطني
الحر"، وتسويق ان مارتينوس "قواتي" وحزبي لحجب أصوات المحامين الشيعة، إضافة الى تسريب ترشح ايلي حنا، الذي لم تتبنّ معراب ترشحه.
مواضيع ذات صلة
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
14/11/2025 07:47:38
14/11/2025 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
Lebanon 24
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
14/11/2025 07:47:38
14/11/2025 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ندوة المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات نقابة المحامين
Lebanon 24
ندوة المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات نقابة المحامين
14/11/2025 07:47:38
14/11/2025 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا استسلام".. كيم كارداشيان تعلن رسوبها باختبار نقابة المحامين
Lebanon 24
"لا استسلام".. كيم كارداشيان تعلن رسوبها باختبار نقابة المحامين
14/11/2025 07:47:38
14/11/2025 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
القوات اللبنانية
التيار الوطني
الانتخابية
اللبنانية
المستقبل
المسيحية
الثنائي
تابع
قد يعجبك أيضاً
جولة استطلاعية لموفدة ماكرون: دعم الدور التفاوضي لـ"الميكانيزم"
Lebanon 24
جولة استطلاعية لموفدة ماكرون: دعم الدور التفاوضي لـ"الميكانيزم"
22:07 | 2025-11-13
13/11/2025 10:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الاجوبة المنتظرة لبنانيا حيال ملف التفاوض لم تصل بعد وشكوى أميركية ضد برِّي أمام ترامب
Lebanon 24
الاجوبة المنتظرة لبنانيا حيال ملف التفاوض لم تصل بعد وشكوى أميركية ضد برِّي أمام ترامب
22:12 | 2025-11-13
13/11/2025 10:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة اقتراع المغتربين الى انسداد ولا حماس في الخارج للانتخابات
Lebanon 24
أزمة اقتراع المغتربين الى انسداد ولا حماس في الخارج للانتخابات
22:18 | 2025-11-13
13/11/2025 10:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يصعّد في وجه الحكومة وسلام يشكو "الطعن في الظهر"
Lebanon 24
جعجع يصعّد في وجه الحكومة وسلام يشكو "الطعن في الظهر"
22:25 | 2025-11-13
13/11/2025 10:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:10 | 2025-11-13
13/11/2025 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2025-11-13
جولة استطلاعية لموفدة ماكرون: دعم الدور التفاوضي لـ"الميكانيزم"
22:12 | 2025-11-13
الاجوبة المنتظرة لبنانيا حيال ملف التفاوض لم تصل بعد وشكوى أميركية ضد برِّي أمام ترامب
22:18 | 2025-11-13
أزمة اقتراع المغتربين الى انسداد ولا حماس في الخارج للانتخابات
22:25 | 2025-11-13
جعجع يصعّد في وجه الحكومة وسلام يشكو "الطعن في الظهر"
00:38 | 2025-11-14
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:10 | 2025-11-13
إحذروا.. ترويج أوراق نقدية مزورة من فئة الـ 50 دولارا في هذا المنطقة (صورة)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24