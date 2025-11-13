إحذروا.. ترويج أوراق نقدية مزورة من فئة الـ 50 دولارا في هذا المنطقة (صورة)

Advertisement

تمّ اكتشاف في إحدى المؤسسات التجارية في مدينة ورقتين نقديتين من فئة 50 دولارا أميركيا تبيّن أنهما مزوّرتان بدقّة عالية.وقد تعرّض اثنان من موظفي المؤسسة للاحتيال، بعدما تسلّم كل منهما ورقة نقدية من فئة 50 دولارا من شخصين مختلفين وفي أوقات متفرقة، وفق ما أفادت مندوبة " ".