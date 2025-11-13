Advertisement

لبنان

إحذروا.. ترويج أوراق نقدية مزورة من فئة الـ 50 دولارا في هذا المنطقة (صورة)

Lebanon 24
13-11-2025 | 23:10
Doc-P-1442009-638986974728583466.jpg
Doc-P-1442009-638986974728583466.jpg photos 0
تمّ اكتشاف في إحدى المؤسسات التجارية في مدينة طرابلس ورقتين نقديتين من فئة 50 دولارا أميركيا تبيّن أنهما مزوّرتان بدقّة عالية. 
وقد تعرّض اثنان من موظفي المؤسسة للاحتيال، بعدما تسلّم كل منهما ورقة نقدية من فئة 50 دولارا من شخصين مختلفين وفي أوقات متفرقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
 
ويرجّح هذا الأمر وجود عملية ترويج لعملة مزوّرة يتم تداولها داخل المدينة.
 
لبنان 24

طرابلس

لبنان

