وفد التعليم الرسمي يوسّع اتصالاته ويثبّت مطالبه

تابع وفد روابط التعليم الرسمي جولاته على الكتل، فالتقى وسلّمه مذكرة تطالب بدمج التقديمات في أساس الراتب وتحسين الأجور ضمن مناقشة الموازنة، مؤكّدًا دعمه ومتابعته مع وزير المال ونواب الكتلة.

كما التقى كتلة " القوي" عبر النائب بحضور رودولف عبود، الذي أيد المطالب ودعا لاعتماد أدبيات الإصلاح واستكمال الجولات وصولًا إلى لقاء رئيس الحكومة.

وانتقد الوفد مشروع مرسوم زيادة التعويضات العائلية واعتبره "مسخرة واستنسابية"، مطالبًا بتطبيق النسب القانونية (11% عن الولد و20% عن الزوج/الزوجة)، وملوّحًا بخيارات الاعتصام والإضراب ضمن القانون. (الوكالة الوطنية للإعلام)