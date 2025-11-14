Advertisement

لبنان

وفد التعليم الرسمي يوسّع اتصالاته ويثبّت مطالبه

Lebanon 24
14-11-2025 | 01:11
تابع وفد روابط التعليم الرسمي جولاته على الكتل، فالتقى النائب تيمور جنبلاط وسلّمه مذكرة تطالب بدمج التقديمات في أساس الراتب وتحسين الأجور ضمن مناقشة الموازنة، مؤكّدًا دعمه ومتابعته مع وزير المال ونواب الكتلة.
كما التقى كتلة "لبنان القوي" عبر النائب أسعد درغام بحضور رودولف عبود، الذي أيد المطالب ودعا لاعتماد أدبيات الإصلاح التربوي واستكمال الجولات وصولًا إلى لقاء رئيس الحكومة.
 
وانتقد الوفد مشروع مرسوم زيادة التعويضات العائلية واعتبره "مسخرة واستنسابية"، مطالبًا بتطبيق النسب القانونية (11% عن الولد و20% عن الزوج/الزوجة)، وملوّحًا بخيارات الاعتصام والإضراب ضمن القانون. (الوكالة الوطنية للإعلام)
