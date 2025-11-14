حملة على مراكز التجميل والتدليك

Advertisement

بدأت منذ مطلع هذا الأسبوع حملة واسعة جدًا على مستوى كل المحافظات والأقضية ، من أجل مكافحة ظاهرة مراكز التجميل غير المرخّص لها علما أن جزءًا منها اقيم داخل المنازل والشقق السكنية.ولفت مصدر طبي إلى أن لا تهاون أبدًا في هذا الملف ولا مراجعات إطلاقًا عند الإقفال. وختم المصدر بأن الحملة نفسها بدأت أيضًا على مراكز التدليك المنتشرة، والتي ازداد عددها بشكل قياسي في السنة الحالية من دون حسيب أو رقيب، مع عدم الالتزام بمعايير النظافة، حيث سجّلت الجهات الطبية عددًا كبيرًا من حالات الفطريات الناجمة عن بيئة هذه المحال.وأشار المصدر إلى أنه مع مطلع السنة، من المفترض أن تنتهي الحملة بإقفال كل هذه المحال باستثناء المرخّص منها والمطابق للشروط في آنٍ واحد.