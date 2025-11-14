Advertisement

لبنان

حملة على مراكز التجميل والتدليك

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
14-11-2025 | 01:45
بدأت وزارة الصحة منذ مطلع هذا الأسبوع حملة واسعة جدًا على مستوى كل المحافظات والأقضية اللبنانية، من أجل مكافحة ظاهرة مراكز التجميل غير المرخّص لها علما أن جزءًا منها اقيم داخل المنازل والشقق السكنية.
ولفت مصدر طبي إلى أن  لا تهاون أبدًا في هذا الملف ولا مراجعات إطلاقًا عند الإقفال. وختم المصدر بأن الحملة نفسها بدأت أيضًا على مراكز التدليك المنتشرة، والتي ازداد عددها بشكل قياسي في السنة الحالية من  دون حسيب أو رقيب، مع عدم الالتزام بمعايير النظافة، حيث سجّلت الجهات الطبية عددًا كبيرًا من حالات الفطريات الناجمة عن بيئة هذه المحال. 
وأشار المصدر إلى أنه مع مطلع السنة، من المفترض أن تنتهي الحملة بإقفال كل هذه المحال باستثناء المرخّص منها والمطابق للشروط في آنٍ واحد.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزارة الصحة

اللبنانية

التزام

الفطر

ايير

"خاص لبنان24"

