محامون التقوا في دارة كنعان.. وبحث في انتخابات النقابة

اجتمع عدد من المحامين في دارة في البياضة، في حضور النائب السابق زياد أسود، وجرى البحث خلال اللقاء في انتخابات المقررة في 16 تشرين الثاني.وهذا الاجتماع هو الثاني من نوعه، ويأتي في سياق التشديد على ضرورة أن تكون الأولوية في اختيار أعضاء والنقيب وصندوق التقاعد، مرتكزة على الكفاءة والمهنية والخبرة والاستقلالية، مع مراعاة الميثاقية في مجلس النقابة.وسيستكمل المجتمعون وفق بيان، تواصلهم لمتابعة المسار الانتخابي حتى موعد الانتخابات في قصر العدل.