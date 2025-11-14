Advertisement

لبنان

محامون التقوا في دارة كنعان.. وبحث في انتخابات النقابة

Lebanon 24
14-11-2025
اجتمع عدد من المحامين في دارة النائب ابراهيم كنعان في البياضة، في حضور النائب السابق زياد أسود، وجرى البحث خلال اللقاء في انتخابات نقابة المحامين في بيروت المقررة في 16 تشرين الثاني.
وهذا الاجتماع هو الثاني من نوعه، ويأتي في سياق التشديد على ضرورة أن تكون الأولوية في اختيار أعضاء مجلس النقابة والنقيب وصندوق التقاعد، مرتكزة على الكفاءة والمهنية والخبرة والاستقلالية، مع مراعاة الميثاقية في مجلس النقابة.

وسيستكمل المجتمعون وفق بيان، تواصلهم لمتابعة المسار الانتخابي حتى يوم الأحد موعد الانتخابات في قصر العدل.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24