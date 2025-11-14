تفجير ذخائر غير منفجرة في بليدا.. هذا ما أعلنه الجيش

أعلنت ـــ في بيان انه "بتاريخ 14 / 11 / 2025 ما بين الساعة 9.30 والساعة 11.30، ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة بليدا - ".

Advertisement