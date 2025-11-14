Advertisement

لبنان

تفجير ذخائر غير منفجرة في بليدا.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
14-11-2025 | 02:55
أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان انه "بتاريخ 14 / 11 / 2025 ما بين الساعة 9.30 والساعة 11.30، ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة بليدا - مرجعيون".
