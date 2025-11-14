Advertisement

لبنان

فارق الحياة عقب تعرضه لحادثة سقوط في ورشة بناء في شكا

Lebanon 24
14-11-2025 | 03:29
تعرّض المدعو "ع.د" لحادثة سقوط قبل يومين اثناء عمله داخل احدى ورش البناء في منطقة شكا، وتم نقله بحاله حرجه الى مستشفى الشفاء في ابي سمراء، الا انه ما لبث ان فارق الحياة فجر اليوم الجمعة متأثراً بجراحه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
يُذكر ان الشاب المتوفى ينحدر من بلدة السفيرة قضاء الضنية
 
مستشفى الشفاء

قضاء الضنية

منطقة شكا

لبنان 24

الضنية

لبنان

