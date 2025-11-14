فارق الحياة عقب تعرضه لحادثة سقوط في ورشة بناء في شكا

Advertisement

تعرّض المدعو "ع.د" لحادثة سقوط قبل يومين اثناء عمله داخل احدى ورش البناء في ، وتم نقله بحاله حرجه الى في ابي سمراء، الا انه ما لبث ان فارق الحياة فجر اليوم الجمعة متأثراً بجراحه، وفق ما أفادت مندوبة " ".يُذكر ان الشاب المتوفى ينحدر من بلدة السفيرة .