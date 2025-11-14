Advertisement

لبنان

زيارة للقنصل العام لفرنسا في لبنان إلى دير مار أنطونيوس قزحيا

Lebanon 24
14-11-2025 | 03:35
زار القنصل العام لفرنسا في لبنان ERik AMPER، دير مار أنطونيوس قزحيا -الوادي المقدس التابع للرهبانية اللبنانية المارونية، وقام باستقباله خادم رعية بان - قضاء بشري الأب آسيا صافي، وبعدها اصطحبه رئيس الدير الأب كميل كيروز الى صالون الدير الكبير في حضور المدبر العام للرهبانية اللبنانية المارونية في الشمال وعكار والبقاع الشمالي ومسؤول قطاع الرسالات في دول الإنتشار الأب طوني فخري، وكيل الدير الأب مخايل فنيانوس، مسؤول المزار وشؤون الموظفين في الدير الأب بيتر بطرس، مدير الواحة الأب ريمون كيروز، أقنوم الدير الأب دانيال العلم، الأب فؤاد أبي الديب من الرسالات في أفريقيا، ومستشار العلاقات العامة والإعلام في جهاز شبيبة "كاريتاس" - لبنان الملحق الإعلامي في الوادي المقدس الصحافي جوزاف إبراهيم محفوض، وعدد من الآباء في الدير والرهبانية.
بعدها جال القنصل في المعالم التاريخية في الدير أبرزها، الكنيسة الأثرية والمغارة العجائبية والمتحف والمكتبة والمطبعة الأولى في العالم العربي، ومحبسة مار بيشاي التي عاش فيها بطاركة آل الرزي ومحبسة مار بولا التي يوجد في داخلها الناسك الكولومبي الأصل الحبيس غاريو اسكوبار، مدفن الحبيس الراحل الناسك الأب أنطونيوس شينا.

وبعد جولته، دوّن القنصل الفرنسي كلمة في السجل الذهبي للدير، أعرب فيها عن إعجابه بالزيارة المميزة والمفعمة بالإيمان والمحبة والسلام، مشيداً بالصرح الوطني والديني الكبير. كما وجّه تحية تقدير وإحترام إلى الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب العام هادي محفوظ.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24