لبنان

للمواطنين.. بيان من مؤسسة "مياه الجنوب"

Lebanon 24
14-11-2025 | 03:46
أعلنت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" أنها "ستتوقف عن استقبال كل الطلبات من المواطنين في ما يتعلق بمعاملات الغاء الاشتراك، تحويل صرف صحي، اسقاط تحققات، نقل اسم، تخفيض، تثبيت وزيادة أمتار بتاريخ 25-11-2025 على أن يكون تاريخ 27-11-2025 آخر يوم لورود هذه المعاملات الى المركز الرئيسي في صيدا، وكل معاملة ترد الى مصلحة المشتركين بعد تاريخ 27-11-2025 ترد الى الدائرة ولو جرى تسجيلها قبل هذا التاريخ".
وأشارت في بيان لها، إلى أن "هذه الخطوة الموقتة التي تطبق دورياً في نهاية كل عام، تأتي بحسب القوانين المرعية الاجراء ومع اقتراب موعد إقفال حسابات السنة المالية ريثما تستكمل المؤسسة الاجراءات الادارية والمالية اللازمة".
