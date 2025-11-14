اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

Advertisement

اختتمت وزارة الشباب والرياضة أعمال المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في "، الذي نظمته في فندق "فينيسيا - انت كونتيننتال" بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSC).وبعد الحفل الافتتاحي الذي حضره رئيس الجمهورية جوزاف عون، أقيمت الجلسة الأولى بعنوان "وضع استراتيجية وطنية للرياضة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وأدارها السيد ماسيميليانو مونتاناري المدير التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، تخللها مداخلات لكل من وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان، والسيد ريشار كاربون وزير الرياضة السابق في المتحدة، والسيدة سنيزانا ساماردزيتش ماركوفيتش وزيرة الشباب والرياضة السابقة في صربيا، والمديرة العامة السابقة للديمقراطية في مجلس ، وماريون كييم من كرسي اليونيسكو لتطوير الرياضة والسلام والتعليم الأولمبي.أما الجلسة الثانية التي أدارها مونتاناري أيضاً، فكانت بعنوان "رياضة آمنة وحوكمة جيدة كجزء من الاستراتيجيات الوطنية للرياضة"، وتحدث فيها كل من البروفسور لوران فيدال مدير الاخلاقيات الرياضية في جامعة السوربون، وكريستوس اناغنوستوبولوس الأستاذ المُشارك، في كرسي اليونيسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعاية في الرياضة – جامعة حمد بن خليفة، والسيد بويان مياتوفيتش من جمعية الأندية المتعددة الرياضات الأوروبية، والسيد ايمانويل ميديروس – مدير عام التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA).واختتم المؤتمر بطاولة مستديرة بعنوان عنوان "المجتمع المدني، لبدء تطلعاتهم بشأن الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان" أدارها رئيس مصلحة الشباب بالإنابة في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة، وشارك فيها البروفسور مات اندروز كلية كينيدي في جامعة هارفرد، وممثلي الاتحادات الرياضية والجهات الراعية ومنظمات.ونظمت ليلا جولة للمشاركين الضيوف في متحف سرسق بكافة اقسامه خارج الدوام الرسمي للمتحف في حضور الوزيرة بايراقداريان، التي القت كلمت شكرت فيها الحضور وسلمتهم مجسمات للأرزة اللبنانية.والتقى قبل ظهر اليوم الضيوف، تلامذة من الجامعة الاميركية في في حرم الاخيرة برأس بيروت.