بعد اعادة الكشف على مطاعم الفول المخالفة في صيدا.. هذا ما تبين (صور)

أفادت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب انه وبعد انتهاء مهلة 48 ساعة تمت اعادة الكشف على مطاعم الفول المخالفة في ومدينة من قبل مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب وتبين وجود لافت حيث تم تنفيذ الشروط المطلوبة من ناحية الحفاظ على النظافة والتنظيم والترتيب وعدم تكديس البضاعة .

Advertisement

كما جرى اعادة الكشف على معمل الكرواسون في صيدا وتبين انه ايضا نفذ الاشتراطات المطلوبة منه .