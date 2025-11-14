Advertisement

لبنان

بعد اعادة الكشف على مطاعم الفول المخالفة في صيدا.. هذا ما تبين (صور)

Lebanon 24
14-11-2025 | 04:08
أفادت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب انه وبعد انتهاء مهلة 48 ساعة تمت اعادة الكشف على مطاعم الفول المخالفة في حارة صيدا ومدينة صيدا من قبل مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب وتبين وجود التزام لافت حيث تم تنفيذ الشروط المطلوبة من ناحية الحفاظ على النظافة والتنظيم والترتيب وعدم تكديس البضاعة .
كما جرى اعادة الكشف على معمل الكرواسون في صيدا وتبين انه ايضا نفذ الاشتراطات المطلوبة منه .
 
 

