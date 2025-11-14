لجنة متابعة قضية الصدر: الملف الليبي "لا قيمة مضافة له"

Advertisement

عطفاً على بياننا السابق بشأن الملف القضائي الذي تمّ تسلّمه من الجانب خلال زيارته لبيروت يوم الإثنين ٣/١١/٢٠٢٥، فإننا نعلن ما يلي:أولًا : إن الملف المذكور جاء مقتصرًا على تحقيقات محدودة جرت في العام ٢٠١٢ فقط، ومعظمها يتعلّق بإفادات حرّاس وشهود على جثةٍ أثبت الجانب الليبي نفسه من خلال فحوصات أنها تعود للمعارض الليبي منصور الكيخيا، وقد سبق لمقرّر أن اطلع على كل ما ورد في هذا الملف عام ٢٠١٢.والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي حصل بعد العام ٢٠١٢ من تحقيقات؟ فإن كانت موجودة فلماذا لم يتم إرفاقها؟ وإن لم تحصل تحقيقات، فإنّ ذلك يستوجب من السلطات المختلفة بيان الأمر!ثانياً: سيتم التواصل السريع وتوجيه الكتب اللازمة للجانب الليبي بناءً لما تمّ الاتفاق عليه خطياً بشأن تحديد قناة التواصل، والوعد المتجدّد من قِبَلهم بالتعاون بخصوص قضية إخفاء الإمام ورفيقيه، وسيتم إعلام الرأي العام في وليبيا بالمستجدات تباعاً مع مراعاة قاعدة سرية التحقيقات.ثالثاً: لقد قمنا بإبلاغ الجانب الليبي خلال هذه الزيارة، ونؤكّد مجدداً أنّ هناك إجماعاً من كل اللبنانيين على الإمام ودوره وقضيته وثوابتها، وأنّ مفتاح أي علاقات سوية هو التعاون في هذه القضية، وهذا ما نأمل أن نراه في القريب للوصول إلى الإمام ورفيقيه.رابعاً وأخيراً: في المجمل، وبوضوح وبكل مسؤولية، يمكن القول اختصاراً وجزماً أن ما تسلّمناه من الجانب الليبي لا يشكّل أي قيمة مضافة ولا يمثل أي تقدّم في العمل في القضية. بل أنه ليس فيه أي نتيجة ولا حسم ولا حتى أقل من ذلك، ويحتاج لكثير من العمل ليُبنى عليه، إلّا أننا رغم ذلك ما زلنا نراهن على استكمال التحقيقات بأسرع وقت ممكن لتعويض ما فات من وقت.