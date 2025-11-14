19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-11-2025
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
أن الجيش
الإسرائيلي
يقترب من شنّ هجوم محدود على "
حزب الله
" في
لبنان
يشمل غارات جوية على مصانع انتاج أسلحة في أنحاء لبنان، خصوصاً في
البقاع
وبيروت.
Advertisement
وذكر التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
إنَّ "هذه مواقع مخفية تحت الأرض أو بين المباني السكنية، وتتميز بقدرات بسيطة نسبًاً لتحويل صواريخ عادية لكنها ثقيلة إلى صواريخ دقيقة عن طريق تغيير رؤوسها الحربية".
وتقدر
إسرائيل
أن حزب الله يمتلك عشرات الآلاف من هذه الصواريخ وعدة آلاف من الصواريخ المتبقية، بالإضافة إلى إنتاج آلاف الطائرات المسيرة الجديدة والمحمولة جواً منذ نهاية الحرب، وفق
يديعوت
".
الصحيفة تقول إن "قوات الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله، قد استعادت قدرتها على غزو إسرائيل"، وأضاف: "خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يعود حزب الله تدريجياً إلى محيط الحدود. ورغم أن هذا لا يعني تجديد قواعد إطلاق
الغزو
الكبيرة التي كانت قائمة على الحدود نفسها، إلا أن عناصر رضوان أعادوا تنظيم صفوفهم في المنطقة الواقعة بين
نهر الليطاني
والحدود، في مدن كبيرة مثل
النبطية
".
واستكملت: "يقدر الجيش الإسرائيلي أنَّ مقابل كل منصة صواريخ يستولي عليها
الجيش اللبناني
ويصادرها لصالح حزب الله، هناك منصة صواريخ تُحوّل إلى منصة صواريخ في البقاع".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضد حزب الله في لبنان
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضد حزب الله في لبنان
14/11/2025 12:47:36
14/11/2025 12:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن بيروت و "حزب الله".. إسرائيل تستعد لـ"تصعيد" مع لبنان!
Lebanon 24
كلام عن بيروت و "حزب الله".. إسرائيل تستعد لـ"تصعيد" مع لبنان!
14/11/2025 12:47:36
14/11/2025 12:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنك أهداف" بضغطة زر.. إسرائيل تستعد "لهجوم" في هذه المنطقة
Lebanon 24
"بنك أهداف" بضغطة زر.. إسرائيل تستعد "لهجوم" في هذه المنطقة
14/11/2025 12:47:36
14/11/2025 12:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
14/11/2025 12:47:36
14/11/2025 12:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
يديعوت أحرونوت
الجيش اللبناني
نهر الليطاني
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
الليطاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
شقير شاكراً السعودية: قرار إعادة التصدير مؤشر لعودة الثقة والعلاقات الاقتصادية الطبيعية
Lebanon 24
شقير شاكراً السعودية: قرار إعادة التصدير مؤشر لعودة الثقة والعلاقات الاقتصادية الطبيعية
05:42 | 2025-11-14
14/11/2025 05:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: الخصومة يجب أن تبقى تحت سقف حماية لبنان
Lebanon 24
قبلان: الخصومة يجب أن تبقى تحت سقف حماية لبنان
05:39 | 2025-11-14
14/11/2025 05:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وفود بلدية وتجارية ونقابية في دارة بهية الحريري
Lebanon 24
وفود بلدية وتجارية ونقابية في دارة بهية الحريري
05:37 | 2025-11-14
14/11/2025 05:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية: لبنان يرحّب بالسعوديين
Lebanon 24
وزير الداخلية: لبنان يرحّب بالسعوديين
05:35 | 2025-11-14
14/11/2025 05:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحاصرة منزل يتحصّن فيه مُسلّح... إليكم ما تشهده بلدة بصرما
Lebanon 24
مُحاصرة منزل يتحصّن فيه مُسلّح... إليكم ما تشهده بلدة بصرما
05:21 | 2025-11-14
14/11/2025 05:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:42 | 2025-11-14
شقير شاكراً السعودية: قرار إعادة التصدير مؤشر لعودة الثقة والعلاقات الاقتصادية الطبيعية
05:39 | 2025-11-14
قبلان: الخصومة يجب أن تبقى تحت سقف حماية لبنان
05:37 | 2025-11-14
وفود بلدية وتجارية ونقابية في دارة بهية الحريري
05:35 | 2025-11-14
وزير الداخلية: لبنان يرحّب بالسعوديين
05:21 | 2025-11-14
مُحاصرة منزل يتحصّن فيه مُسلّح... إليكم ما تشهده بلدة بصرما
05:00 | 2025-11-14
عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 12:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 12:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 12:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24