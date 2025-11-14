غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!

ذكرت صحيفة " " أن الجيش يقترب من شنّ هجوم محدود على " " في يشمل غارات جوية على مصانع انتاج أسلحة في أنحاء لبنان، خصوصاً في وبيروت.

وذكر التقرير الذي ترجمهُ " " إنَّ "هذه مواقع مخفية تحت الأرض أو بين المباني السكنية، وتتميز بقدرات بسيطة نسبًاً لتحويل صواريخ عادية لكنها ثقيلة إلى صواريخ دقيقة عن طريق تغيير رؤوسها الحربية".



وتقدر أن حزب الله يمتلك عشرات الآلاف من هذه الصواريخ وعدة آلاف من الصواريخ المتبقية، بالإضافة إلى إنتاج آلاف الطائرات المسيرة الجديدة والمحمولة جواً منذ نهاية الحرب، وفق ".



الصحيفة تقول إن "قوات الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله، قد استعادت قدرتها على غزو إسرائيل"، وأضاف: "خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يعود حزب الله تدريجياً إلى محيط الحدود. ورغم أن هذا لا يعني تجديد قواعد إطلاق الكبيرة التي كانت قائمة على الحدود نفسها، إلا أن عناصر رضوان أعادوا تنظيم صفوفهم في المنطقة الواقعة بين والحدود، في مدن كبيرة مثل ".