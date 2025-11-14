Advertisement

لبنان

توضيح من المكتب الإعلامي في مشيخة العقل.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
14-11-2025 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1442127-638987164953322164.png
Doc-P-1442127-638987164953322164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب المكتب الإعلامي في مشيخة العقل عن أسفه للضجة المثارة حول كلمة سماحة شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى في "منتدى محاكم الأسرة"، ولردود الفعل من بعض الأشخاص والهيئات، في ما يتعلق بالإشارة الواردة في الكلمة حول العنف الإيجابي وتناولهم الموضوع بسلبية وانتقاد.
Advertisement

ورأى المكتب في بيان، أن "القول بالعنف الإيجابي ربما يُفهم على غير المقصود منه، وهذا أمر طبيعي، كونه مصطلحاً غير مرغوب به، لكنه دفع ببعضهم للتوقف عنده دون وضعه في سياق الفكرة المطروحة، الرافضة للعنف اصلا وعموماً، الايجابي منه والسلبي، ولكنها ترى في الاول امكانية لتحقيق نتائج إيجابية في التربية، اذا كان بمثابة قصاص تربوي معقول، ولم يُقصَد بذلك الضرب او الإهانة لا سمح الله، بل القصاص التربوي المُجدي، والمناقض تماما لمفهوم العنف السلبي الذي يأتي بنتائج سلبية وكارثية وهي مرفوضة من قبلنا، كإمتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأولاد، وعدم اهتمام الوالدين بتربية الأولاد تربية أخلاقية صحيحة".

كما اعتبر أنه من المفيد النقاش الإيجابي في الموضوع، بدلاً من التمادي في الكلام السلبي الذي يُعدّ نوعاً من أنواع العنف كذلك. وبحسب البيان، فقد أوضح سماحة الشيخ موقفه بالتفصيل في مقابلة خاصة على "موقع بلوبيرد"، أشار فيها إلى احترامه لدور المرأة وقيمتها في المجتمع، (يمكن العودة إلى موقع كل من مشيخة العقل والمجلس المذهبي وموقع بلوبيرد للاستماع إلى المقابلة)، على أمل الإعداد لندوات حوارية من شأنها الاضاءة على جوانب الموضوع برقيٍّ وموضوعية".
مواضيع ذات صلة
توضيح من مكتب افرام.. هذه تفاصيله
lebanon 24
14/11/2025 12:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله
lebanon 24
14/11/2025 12:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
14/11/2025 12:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع اتفاقية شراكة روحية ووطنية بين مشيخة العقل والرهبانية المارونية
lebanon 24
14/11/2025 12:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

سامي ابي المنى

مكتب الإعلام

على أمل

التربوي

النقاش

سماحة

بيت أ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:42 | 2025-11-14
05:39 | 2025-11-14
05:37 | 2025-11-14
05:35 | 2025-11-14
05:21 | 2025-11-14
05:00 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24