Advertisement

لبنان

محافظ جبل لبنان بحث في التحضيرات لزيارة البابا والوضع الأمني وملف النازحين

Lebanon 24
14-11-2025 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1442131-638987168790772995.jpg
Doc-P-1442131-638987168790772995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي اجتماعًا أمنيًا في سرايا بعبدا، بحضور النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، وقائد منطقة جبل لبنان في الجيش العميد أحمد عدرا، وقائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي العميد عبدو خليل، ورئيس مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوّض، إضافة إلى ضباط من الأجهزة الأمنية ورئيس بلدية بعبدا الدكتور هنري حلو.
Advertisement

وخلال الاجتماع، جرى البحث في ثلاثة ملفات رئيسية، وهي التحضيرات الأمنية الخاصة بزيارة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة إلى لبنان، تقييم الوضع الأمني في المحافظة، وملف العودة الطوعية للنازحين السوريين.

وتناول الاجتماع الإجراءات المطلوبة لضمان التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعزيز المراقبة الميدانية. كما تم البحث أيضًا في واقع الوضع الأمني، مع الإشارة إلى استقراره النسبي، و وتم تأكيد متابعة الجهود للحد من الجرائم الفردية وتحسين تنظيم السير في المناطق ذات الحركة المرتفعة.
مواضيع ذات صلة
اشكالات على خط التحضيرات لزيارة البابا
lebanon 24
14/11/2025 12:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
lebanon 24
14/11/2025 12:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يستقبل السفير البابوي ووفد الفاتيكان تحضيرًا لزيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
14/11/2025 12:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير بحث مع السفير الدنماركي أوضاع النازحين
lebanon 24
14/11/2025 12:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب العام الاستئنافي

قوى الأمن الداخلي

الأجهزة الأمنية

النائب العام

نائب العام

الرابع عشر

جبل لبنان

الاستئناف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:42 | 2025-11-14
05:39 | 2025-11-14
05:37 | 2025-11-14
05:35 | 2025-11-14
05:21 | 2025-11-14
05:00 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24