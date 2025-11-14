محافظ جبل لبنان بحث في التحضيرات لزيارة البابا والوضع الأمني وملف النازحين

Advertisement

عقد محافظ القاضي محمد المكاوي اجتماعًا أمنيًا في سرايا ، بحضور في جبل القاضي سامي صادر، وقائد منطقة جبل لبنان في الجيش العميد أحمد عدرا، وقائد منطقة جبل لبنان في العميد عبدو خليل، ورئيس مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوّض، إضافة إلى ضباط من ورئيس بلدية بعبدا الدكتور .وخلال الاجتماع، جرى البحث في ثلاثة ملفات رئيسية، وهي التحضيرات الأمنية الخاصة بزيارة البابا لاوون المرتقبة إلى لبنان، تقييم الوضع الأمني في المحافظة، وملف العودة الطوعية للنازحين السوريين.وتناول الاجتماع الإجراءات المطلوبة لضمان التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعزيز المراقبة الميدانية. كما تم البحث أيضًا في واقع الوضع الأمني، مع الإشارة إلى استقراره النسبي، و وتم تأكيد متابعة الجهود للحد من الجرائم الفردية وتحسين تنظيم السير في المناطق ذات الحركة المرتفعة.