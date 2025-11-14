Advertisement

لبنان

إلى الإعلاميين.. بيانٌ من "إعلام بعبدا" بشأن زيارة البابا

Lebanon 24
14-11-2025 | 04:39
صدر عن مكتب الإعلام في قصر بعبدا، البيان الآتي:
تذكر اللجنة الإعلامية الخاصة بالزيارة الرسولية لقداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر الى لبنان من 30 تشرين الثاني الجاري الى 2 كانون الأول المقبل، المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة المحلية والعربية والأجنبية، ان مهلة تسجيل الإعلاميين الراغبين في تغطية الزيارة البابوية تنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري ضمناً، ولن يكون ممكنا بأي شكل من الاشكال قبول أي طلب اعتماد بعد هذا التاريخ.


وتلفت اللجنة الإعلامية الى ان الأماكن المخصصة للإعلاميين في المحطات التي سيزورها قداسة البابا، محدودة ولن يكون في الإمكان استيعاب أعداد كبيرة من الإعلاميين، علما أن المركز الإعلامي في فندق فينيسيا سيكون مجهزاً بالوسائل التقنية المناسبة لمتابعة النقل المباشر لزيارات قداسته مع كل التسهيلات الضرورية.


ودعت اللجنة الإعلاميين الى تفهم الترتيبات التي ستعتمد في حركة الإعلاميين خلال الزيارة البابوية والمساهمة في انجاحها.


وللتذكير، في ما يلي الموقع المعتمد حصرا لتسجيل الإعلاميين:
 

http://www.presidency.gov.lb/media-accreditation-form.html

