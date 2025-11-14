كم بلغ عدد المغتربين المسجّلين للإنتخابات النيابيّة؟

Advertisement

صدر عن البيان الاتي:" تضع والمغتربين أمام اللبنانيين والناخبين في دول الانتشار جدولًا مفصلًا يبيّن أعداد المسجّلين بحسب البعثات الديبلوماسية والقنصليات حول العالم حتى يوم أمس الخميس الواقع في 13 تشرين الثاني 2025، وذلك وفق البيانات الواردة عبر المنصّة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الانتخابات النيابية للمغتربين : diasporavote.mfa.gov.lbوقد بلغ عدد اللبنانيين المسجّلين حتى تاريخه 55,548 ناخبًا موزّعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجّلت النسبة الأعلى تلتها ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، ، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة .وتغتنم وزارة الخارجية والمغتربين هذه المناسبة لتجدّد دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية لعدم التأخر في التسجيل عبر المنصّة الإلكترونية المخصّصة لذلك diaspora.mfa.gov.lb، مؤكدةً أنّ بعثاتها في الخارج تتابع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في العملية المنتظرة.واليكم جدول توزيع النسب الأعلى من المسجّلين في عددٍ من البلدان:https://www.instagram.com/p/DRCC-BBicoN/?igsh=bDNxcmczN25xeHZh".https://www.facebook.com/share/p/1BfA3hX1rG/?mibextid=wwXIfrالجدول كاملًا عبر "اكس":https://x.com/mofalebanon1/status/1989263425831313626?s=46&t=zmRAN5L2HxERM5Gd8vncaQ