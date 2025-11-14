Advertisement

لبنان

كم بلغ عدد المغتربين المسجّلين للإنتخابات النيابيّة؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 04:54
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الاتي:"  تضع وزارة الخارجية والمغتربين أمام اللبنانيين والناخبين في دول الانتشار جدولًا مفصلًا يبيّن أعداد المسجّلين بحسب البعثات الديبلوماسية والقنصليات اللبنانية حول العالم حتى يوم أمس الخميس الواقع في 13 تشرين الثاني 2025، وذلك وفق البيانات الواردة عبر المنصّة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الانتخابات النيابية للمغتربين : diasporavote.mfa.gov.lb
وقد بلغ عدد اللبنانيين المسجّلين حتى تاريخه 55,548 ناخبًا موزّعين على السفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية السعودية.

وتغتنم وزارة الخارجية والمغتربين هذه المناسبة لتجدّد دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية لعدم التأخر في التسجيل عبر المنصّة الإلكترونية المخصّصة لذلك diaspora.mfa.gov.lb، مؤكدةً أنّ بعثاتها في الخارج تتابع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في العملية الانتخابية المنتظرة.

واليكم جدول توزيع النسب الأعلى من المسجّلين في عددٍ من البلدان: 

https://www.instagram.com/p/DRCC-BBicoN/?igsh=bDNxcmczN25xeHZh".


https://www.facebook.com/share/p/1BfA3hX1rG/?mibextid=wwXIfr


الجدول كاملًا عبر "اكس": 

https://x.com/mofalebanon1/status/1989263425831313626?s=46&t=zmRAN5L2HxERM5Gd8vncaQ
