لبنان

الاتحاد العمالي يطالب بخطة طوارئ لمكافحة حرائق الأحراج

Lebanon 24
14-11-2025 | 04:30
طالب الاتحاد العمالي العام في لبنان باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لمواجهة موسم الحرائق السنوي، الذي يتسبب كل عام بخسارة مساحات واسعة من الأحراج والغابات.
وشدّد الاتحاد في بيانٍ له على ضرورة تجهيز الدفاع المدني فوراً بكل الإمكانات المطلوبة لمواجهة الحرائق، مهما بلغت التكاليف، سواء عبر تأمين آليات النقل والإطفاء والسيارات المتخصصة والطائرات المخصّصة لمكافحة النيران، وذلك حفاظاً على ما تبقّى من معالم الطبيعة في بلد يعاني أصلاً من الاعتداءات والقصف اليومي ومن تراكم الإهمال المستمر منذ عقود. كما دعا إلى الإسراع في إنجاز هذا التجهيز عبر كل السُبل القانونية المتاحة.

وأشاد الاتحاد بالجهود التي يبذلها المدير العام للدفاع المدني، العميد عماد خريش، لإعادة تفعيل مراكز الدفاع المدني في مختلف المناطق، ورفدها بما يلزم من عناصر وتجهيزات.

وثالثاً، دعا الاتحاد إلى تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية والبلديات لضمان جهوزية تامة في مواجهة هذه الكوارث، التي قد تنجم أحياناً عن عوامل طبيعية، وأحياناً أخرى عن أخطاء أو ممارسات بشرية، سواء كانت غير مقصودة أو متعمدة. وختم بالتأكيد على أن المحاسبة الصارمة تبقى السبيل الوحيد للحد من هذه السلوكيات والنتائج السلبية المترتّبة عليها.
 

