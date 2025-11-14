عن إيران و "حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي مؤخراً؟

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريراً قالت فيه إنَّ هناك تحذيرات أميركية وإسرائيلية من زيادة النفوذ في ، في وقت يرفض " " نزع سلاحه، ويواصل تهديد ، على الرغم من محاولات في هذا الشأن.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من وقف إطلاق النار مع لبنان، إلا أن إسرائيل تنفذ ضربات دقيقة على أهداف لحزب الله في لبنان، وهو ما يعتبره التنظيم "انتهاكاً لوقف إطلاق النار".



ونقلت الصحيفة، أن حزب الله يواصل تحذيره من استمرار الضربات الإسرائيلية، وأن تلك الضربات لها حدود، ولن تستمر دون رد، ما قد يدخل إسرائيل ولبنان في أزمة، وهو الأمر الذي ترغب في تجنبه، ولكن حتى الآن، ليس من الواضح كيف سيتم نزع سلاح حزب الله.





وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى تصريحات نائب لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، والتي أكد فيها على استعداد التنظيم لأي مواجهة، مشيراً إلى أنهم "سيبقوا صامدين" ولن يتراجعوا إذا تم اختبارهم مرة أخرى.



وأضاف قاسم: "مرَّ عام، واستمر العدو في انتهاكاته واستهدافه، دون أن يرد أحد ليقول إن لبنان لا يلتزم بالاتفاق، لأن العدو يريد التدخل في مستقبل لبنان".





وتقول الصحيفة، إن هناك رسائل متبادلة من الجانبين حول الانزلاق نحو الحرب، لافتة إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أبلغ مسؤولين أميركيين، الأحد الماضي أن بلاده "تكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على 3 من أعضاء حزب الله".



كذلك، تحدثت الصحيفة عن زيادة وفد أميركي لبيروت برئاسة كبير مديري مكافحة الإرهاب في الأبيض سيباستيان غوركا، والتي جاءت في وقت تعمل فيه واشنطن على قطع تمويل "حزب الله" المدعوم من ، وتحاول الحكومة نزع سلاحه.