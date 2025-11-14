Advertisement

لبنان

عن إيران و "حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي مؤخراً؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1442149-638987201340678906.jpg
Doc-P-1442149-638987201340678906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إنَّ هناك تحذيرات أميركية وإسرائيلية من زيادة النفوذ الإيراني في لبنان، في وقت يرفض "حزب الله" نزع سلاحه، ويواصل تهديد إسرائيل، على الرغم من محاولات واشنطن في هذا الشأن.
Advertisement
 
 
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من وقف إطلاق النار مع لبنان، إلا أن إسرائيل تنفذ ضربات دقيقة على أهداف لحزب الله في لبنان، وهو ما يعتبره التنظيم "انتهاكاً لوقف إطلاق النار".
 

ونقلت الصحيفة، أن حزب الله يواصل تحذيره من استمرار الضربات الإسرائيلية، وأن تلك الضربات لها حدود، ولن تستمر دون رد، ما قد يدخل إسرائيل ولبنان في أزمة، وهو الأمر الذي ترغب الولايات المتحدة في تجنبه، ولكن حتى الآن، ليس من الواضح كيف سيتم نزع سلاح حزب الله.


وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، والتي أكد فيها على استعداد التنظيم لأي مواجهة، مشيراً إلى أنهم "سيبقوا صامدين" ولن يتراجعوا إذا تم اختبارهم مرة أخرى.
 

وأضاف قاسم: "مرَّ عام، واستمر العدو في انتهاكاته واستهدافه، دون أن يرد أحد ليقول إن لبنان لا يلتزم بالاتفاق، لأن العدو يريد التدخل في مستقبل لبنان".


وتقول الصحيفة، إن هناك رسائل متبادلة من الجانبين حول الانزلاق نحو الحرب، لافتة إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أبلغ مسؤولين أميركيين، الأحد الماضي أن بلاده "تكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على 3 من أعضاء حزب الله".
 

كذلك، تحدثت الصحيفة عن زيادة وفد أميركي لبيروت برئاسة كبير مديري مكافحة الإرهاب في الأبيض سيباستيان غوركا، والتي جاءت في وقت تعمل فيه واشنطن على قطع تمويل "حزب الله" المدعوم من إيران، وتحاول الحكومة اللبنانية نزع سلاحه.
 
 
في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقترب من شنّ هجوم محدود على "حزب الله" في لبنان يشمل غارات جوية على مصانع انتاج أسلحة في أنحاء لبنان، خصوصاً في البقاع وبيروت.


وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ "هذه مواقع مخفية تحت الأرض أو بين المباني السكنية، وتتميز بقدرات بسيطة نسبًاً لتحويل صواريخ عادية لكنها ثقيلة إلى صواريخ دقيقة عن طريق تغيير رؤوسها الحربية".


وتقدر إسرائيل أن حزب الله يمتلك عشرات الآلاف من هذه الصواريخ وعدة آلاف من الصواريخ المتبقية، بالإضافة إلى إنتاج آلاف الطائرات المسيرة الجديدة والمحمولة جواً منذ نهاية الحرب، وفق يديعوت".


الصحيفة تقول إن "قوات الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله، قد استعادت قدرتها على غزو إسرائيل"، وأضاف: "خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يعود حزب الله تدريجياً إلى محيط الحدود. ورغم أن هذا لا يعني تجديد قواعد إطلاق الغزو الكبيرة التي كانت قائمة على الحدود نفسها، إلا أن عناصر رضوان أعادوا تنظيم صفوفهم في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود، في مدن كبيرة مثل النبطية".


واستكملت: "يقدر الجيش الإسرائيلي أنَّ مقابل كل منصة صواريخ يستولي عليها الجيش اللبناني ويصادرها لصالح حزب الله، هناك منصة صواريخ تُحوّل إلى منصة صواريخ في البقاع".
مواضيع ذات صلة
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
lebanon 24
14/11/2025 21:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نُشر مؤخراً.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن "حزب الله"
lebanon 24
14/11/2025 21:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24
خيبة إسرائيليّة على كافة الجبهات... ماذا قال تقريرٌ عن نزع سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
14/11/2025 21:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
lebanon 24
14/11/2025 21:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-14
13:39 | 2025-11-14
13:31 | 2025-11-14
13:12 | 2025-11-14
13:00 | 2025-11-14
12:48 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24