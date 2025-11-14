Advertisement

لبنان

مُحاصرة منزل يتحصّن فيه مُسلّح... إليكم ما شهدته بلدة بصرما

Lebanon 24
14-11-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1442151-638987202939414598.jpg
Doc-P-1442151-638987202939414598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ج.ع أطلق النار على أحد المواطنين من دون أن يُصيبه، في بلدة بصرما - قضاء الكورة.
Advertisement
 
 
وعلى الفور، توجّهت دورية من شعبة المعلومات لتوقيف ج.ع، لكن الأخير عمد إلى إطلاق النار على عناصرها، من دون وقوع إصابات.
 
 
كذلك، وصلت دوريّة من مُخابرات الجيش إلى المكان، فأطلق ج.ع أيضاً النار عليها، من دون وقوع إصابات.
 
 
وعُلِمَ أنّ منزل مُطلق النار لا يزال مُحاصراً، وج.ع يتحصّن في داخله، فيما يجري العمل على توقيفه.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
lebanon 24
14/11/2025 18:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في بلدة طمون جنوب طوباس
lebanon 24
14/11/2025 18:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة الاحتلال تحاصر منزلا في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس تمهيدا لإخلائه (الجزيرة)
lebanon 24
14/11/2025 18:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل مطلوبين... إليكم ما شهده مُخيّم شاتيلا
lebanon 24
14/11/2025 18:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

قضاء الكورة

لبنان 24

الكورة

لبنان

دوري

برات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
10:59 | 2025-11-14
10:57 | 2025-11-14
10:55 | 2025-11-14
10:48 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24