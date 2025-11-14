مُحاصرة منزل يتحصّن فيه مُسلّح... إليكم ما شهدته بلدة بصرما

أفادت مندوبة " "، أنّ ج.ع أطلق النار على أحد المواطنين من دون أن يُصيبه، في بلدة - .

وعلى الفور، توجّهت دورية من لتوقيف ج.ع، لكن الأخير عمد إلى إطلاق النار على عناصرها، من دون وقوع إصابات.

كذلك، وصلت دوريّة من مُخابرات الجيش إلى المكان، فأطلق ج.ع أيضاً النار عليها، من دون وقوع إصابات.

وعُلِمَ أنّ منزل مُطلق النار لا يزال مُحاصراً، وج.ع يتحصّن في داخله، فيما يجري العمل على توقيفه.