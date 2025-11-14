Advertisement

لبنان

وفود بلدية وتجارية ونقابية في دارة بهية الحريري

Lebanon 24
14-11-2025 | 05:37
استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" بهية الحريري وفداً يمثل اتحاد "بلديات صيدا الزهراني" ضم رؤساء بلديات "بقسطا" إبراهيم مزهر، "عبرا" عادل مشنتف و"الصالحية" جوزيف دندن"  في حضور مستشارها للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ ، حيث وجّه الوفد دعوة" للحريري بإسم الإتحاد لحضور أمسية وطنية بعيد الإستقلال مساء الجمعة في 21 تشرين الثاني في بلدة مغدوشة" . وكان اللقاء مناسبة للتداول في شؤون بلدية وعامة .
كما التقت الحريري نائب رئيس جمعية" تجار صيدا وضواحيها" حسن فضل صالح في زيارة تواصل. والتقت بحضوره، رئيس بلدية الصرفند المهندس علي حيدر خليفة حيث كان عرض للشأن البلدي .

واستقبلت الحريري وفداً من سائقي الشاحنات العاملة على مرفأ صيدا التجاري، في حضور  أبو عمر بشاشة، عرضوا لها "استمرار معاناتهم بسبب مشكلة عدم تمكنهم من العمل على شاحناتهم دون حيازة رخص سَوق عمومية، في وقت لا يتم استصدار هذه الرخص حالياً بحسب الوفد"، متمنين عليها "متابعة هذا الموضوع مع المعنيين، لما يشكله من أمر حيوي لعملهم وأساسي لتأمين معيشتهم" .

والتقت الحريري وفداً من جمعية" التنمية للإنسان والبيئة DPNA .
 
