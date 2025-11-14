قبلان: الخصومة يجب أن تبقى تحت سقف حماية لبنان

Advertisement

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وقال في شقها السياسي:"الذي لا شك فيه أن التجربة الإقليمية الدولية النهائية وضعتنا نحن اللبنانيين أمام حقيقة وطنية مفادها أنه لا بديل عن ، وأيّ تجاوز لهذه الحقيقة تضع لبنان وشعبه في قلب الخنادق والضياع". وقال :"من هنا، الخصومة الداخلية يجب أن تبقى تحت مبدأ حماية لبنان وتأمين شروط الشراكة الوطنية والسيادة ، بعيداً عن لعبة الشعارات والكمائن والصفقات السياسية، وهذا ما يجب أن يفهمه البعض حتى لا يسقط بالامتحان الوطني، وخاصة أن لبنان بلد صغير وإمكاناتِه قليلة وواقعَه الإقليمي معقّد، والحلّ بتأكيد لبنانيتنا بعيداً عن شهوة السلطة والمال والخوّة والحقد المدفوع ومشاريع الأمركة التي لا تجيد إلا طبخة الفوضى والخراب".وشدّد قبلان على أن "ما نحتاجه اليوم وحدة وطنية في وجه وعدوانها، ويقظة وطنية في وجه الخرائط الخارجية التي تريد ضرب لبنان إقليمياً وعلى حساب كل اللبنانيين. والقضية لبنان، لا طائفة بعينها، والندامة لا تنفع، وأي خطأ في هذا المجال سيضعنا بقلب القعرية"...معتبراً أنه "لا قوّة أكبر للبنان من تجيير الوحدة الوطنية لدعم جهود الأمن والدفاع الوطني، بعيداً عن الالتزامات الخارجية المدمّرة، واللحظة لنكون عائلة واحدة، إسلام ومسيحية، سنة وشيعة ودروز وطوائف ، والمسجد والكنيسة وكافة بيوت العبادة مطالبة بمواقف تليق بحماية بلدنا من الإرهاب الصهيوني والمشاريع الأمريكية التي تقود أخطر مشاريع دولية إقليمية لخراب دول الطوق بهدف حماية إسرائيل ودعم مشروع توسعها".وأكّد أن "الأحزاب والقوى اللبنانية مطالبة بموقف صريح مما يجري في الجنوب والبقاع وواقع البلد السيادي، والصمت السياسي المقصود خطير، خاصة صمت الشخصيات والقيادات التي انسحبت عمداً من المشهد السياسي، وفي هذا المجال مطالبة بإعلان مواقف جريئة على مستوى التضامن السيادي ودعم المواطن الجنوبي والبقاعي، وحماية القرار الوطني".ورأى انه "لا بد داخلياً من سياسات اجتماعية وصحية وتربوية وأمنية تضع الدولة بقلب المسؤولية الاجتماعية، فلا نهوض للبنان بلا سياسات إنمائية اجتماعية واقتصادية، واللحظة لتشغيل الإدارات العامة بكل قوة وجدوى وكبح الفساد الهائل في هذه الإدارات. والشعارات لا تكفي والنوايا لا تفيد"، معتبرا ان "الحل بحكومة خدمات عامة وإدارات خدمية وقدرات تشغيلية، وتطوير تقني رقمي لأن ما يعانيه اللبناني أخطر من الذل. وكفانا ذلاً للشعب اللبناني، والزمن زمن حكومات وخدمات رقمية، بل يجب أن ننتهي من لعبة الروتين والشلل والمحسوبية والكسل الإداري".وختم المفتي قبلان :"لمن يهمه الأمر، الرئيس حجر الزاوية للديموقراطية اللبنانية وأكبر ضامن وطني على مستوى التمثيل التأسيسي والميثاقي، وإصرار البعض على حفر الخنادق الانتخابية خيانة موصوفة وتجارة لصالح الغير، والحلّ في النهاية إما بتمثيل ميثاقي عادل، أو انتخابات خارج القيد الطائفي".