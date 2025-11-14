شقير شاكراً السعودية: قرار إعادة التصدير مؤشر لعودة الثقة والعلاقات الاقتصادية الطبيعية

Advertisement

كتب رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس "تجمع كلنا " الوزير السابق محمد شقير على حسابه عبر منصة "اكس": نُثَمّنُ عالياً المبادرةَ الهامةَ للمملكة بالإعلان عن اتخاذ خطوات قريبة لإعادة تصدير المنتجات إلى أسواقها.وباسمي وباسم الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص اللبناني، أتوجّه بالشكر الجزيل إلى القيادة على هذا القرار الذي طال انتظاره، آملين أن يشكّل بدايةً لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، وخصوصاً لجهة عودة الاستثمارات السعودية والأشقاء السعوديين إلى بلدهم الثاني .كما نقدّر عالياً إشادة بأداء فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة والحكومة اللبنانية، وهو ما يشكّل مؤشراً إيجابياً الثقة العربية والدولية بلبنان، هذه الثقة التي تُعدّ الممر الإلزامي لتعافي بلدنا ونهوضه.مرة جديدة، كل الشكر لمملكة الخير التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان في السراء والضراء".