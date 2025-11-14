Advertisement

لبنان

ميقاتي: نستغرب الصمت الدولي إزاء انتهاكات إسرائيل ونؤكد أن السعودية "خير سند للبنان"

Lebanon 24
14-11-2025 | 05:35
قال الرئيس نجيب ميقاتي إنَّ "تمنّع إسرائيل عن الردّ على الطرح اللبناني باعتماد خيار التفاوض ومضيّها في العدوان المستمر على لبنان أرضاً وشعباً، يضع الدول الراعية لوقف اطلاق النار أمام مسؤولياتها في معالجة هذا الملف، منعا لتفلّت الامور أكثر، وإدخالنا مجدداً في منحى التصعيد الذي لا أفق له".
وقال أمام زواره: "إننا نستغرب الصمت الدولي ازاء الانتهاكات الاسرائيلية وتقييد عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار، واقتصار مهامها على أخذ العلم بما يحصل، فيما المطلوب منها اتخاذ قرارات حاسمة لردع العدو الاسرائيلي".


أضاف: "إننا نثمن ما كشفه الجيش في تقريره الثاني لمجلس الوزراء، عن تقدم في مهامه جنوب نهر الليطاني، ونعول على حكمة قيادة الجيش وعزيمة عديده في المضي في المهام المطلوبة منهم لبسط الاستقرار ومنع الذرائع التي يستخدمها العدو الاسرائيلي لعدم الانسحاب من المواقع الجديدة التي احتلها وتحويل البلدات الجنوبية، لا سيما الحدودية، الى منطقة مدمّرة وخالية من السكان. كما اننا نعتبر ان المسؤولية الاولى في هذا الملف تقع على عاتق الدول الصديقة للبنان، والمطلوب منها منع مخطط تحويل البلدات الحدودية المدمّرة الى ارض غير قابلة للسكن وفرض الانسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان ووقف التهديدات وعودة الاهالي الى قراهم ومناطقهم وبدء ورشة إعادة الإعمار".


وقال: "إننا نؤيد الدعوة إلى التفاوض للتوصل إلى حل ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويوقف العدوان، انطلاقاً من اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، والذي لا يزال الإطار الأنسب لانهاء معاناة وطننا وشعبنا". 


ورداً على سؤال قال: "نحن نقدّر الاعلان السعودي أمس بشأن الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا ولرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية، ونعتبر هذه الخطوة أساسية لزيادة التعاون مع لبنان، كما نثمن ما قدمته وتقدمه المملكة للبنان، من خبرات ومساعدات، وما تنوي القيام به لدعم لبنان، وهي كانت ولا تزال الشقيق الاكبر للبنان وخير سند وداعم لبلدنا على المستويات كافة". 


وعن ملف الانتخابات النيابية قال: "ان الاصطفافات السياسية الحادة وأجواء التحدي التي نشهدها في هذا الملف تتسبب بأجواء غير سليمة وقد تهدد الاستحقاق برمته. اذا كان متعذراً التوافق على أي تعديلات يقترحها هذا الفريق او ذاك، ينبغي العمل على اجراء الاستحقاق في موعده بعد التوافق على أي تعديل يراه مجلس النواب مناسباً، خصوصاً في ظل تأكيد وزارة الداخلية والبلديات أن الاجراءات لانجاز هذا الاستحقاق جارية بشكل طبيعي".


وكان الرئيس ميقاتي استقبل في دارته في طرابلس وفوداً شعبية وهيئات نقابية واجتماعية عرضت معه مطالبها وشؤوناً طرابلسية وشمالية.
وزارة الداخلية

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

اللبنانية

السعودية

إسرائيل

المملكة

