لبنان
الجميّل يُواصل زيارته الى كندا ويلتقي عائلة نزار نجاريان
Lebanon 24
14-11-2025
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل
رئيس حزب
الالكتائب
النائب سامي
الجميّل زيارته الى
كندا
و قد التقى فور وصوله إلى مونتريال أعضاء قسم
الكتائب
وجرى التداول في المستجدات الأخيرة في لبنان ومناقشة التحركات التي تجري في موضوع تعديل قانون انتخاب المغتربين مؤكداً اصرار الكتائب على ان يكون للإغتراب الدور المؤثر على الحياة السياسية في
لبنان
مشدداً على ضرورة ان يتم التسجيل في أسرع وقت لضمان المشاركة
كما كان لرئيس الكتائب لقاء في المدينة مع عائلة
الأمين العام
السابق للحزب الشهيد
نزار نجاريان
مؤكداً متابعة الكتائب الحثيثة لمجريات التحقيقات وتمسك الحزب بظهور الحقيقة ومحاسبة الفاعلين.
عن إيران و "حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي مؤخراً؟
Lebanon 24
عن إيران و "حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي مؤخراً؟
11:00 | 2025-11-14
14/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
11:00 | 2025-11-14
14/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية
Lebanon 24
الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية
10:59 | 2025-11-14
14/11/2025 10:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: البعض يريد القانون طيّعًا خدمةً لمصلحته
Lebanon 24
هاشم: البعض يريد القانون طيّعًا خدمةً لمصلحته
10:57 | 2025-11-14
14/11/2025 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
Lebanon 24
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
10:55 | 2025-11-14
14/11/2025 10:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
