لبنان

الجميّل يُواصل زيارته الى كندا ويلتقي عائلة نزار نجاريان

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:05
يواصل رئيس حزب الالكتائب النائب سامي الجميّل زيارته الى كندا و قد التقى فور وصوله إلى مونتريال أعضاء قسم الكتائب وجرى التداول في المستجدات الأخيرة في لبنان  ومناقشة التحركات التي تجري في موضوع تعديل قانون انتخاب المغتربين مؤكداً اصرار الكتائب على ان يكون للإغتراب الدور المؤثر على الحياة السياسية في لبنان مشدداً على ضرورة ان يتم التسجيل في أسرع وقت لضمان المشاركة 
كما كان لرئيس الكتائب لقاء في المدينة مع عائلة الأمين العام السابق للحزب الشهيد نزار نجاريان مؤكداً متابعة الكتائب الحثيثة لمجريات التحقيقات وتمسك الحزب بظهور الحقيقة ومحاسبة الفاعلين.
 
