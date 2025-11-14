الجميّل يُواصل زيارته الى كندا ويلتقي عائلة نزار نجاريان

Advertisement

يواصل الالكتائب الجميّل زيارته الى و قد التقى فور وصوله إلى مونتريال أعضاء قسم وجرى التداول في المستجدات الأخيرة في لبنان ومناقشة التحركات التي تجري في موضوع تعديل قانون انتخاب المغتربين مؤكداً اصرار الكتائب على ان يكون للإغتراب الدور المؤثر على الحياة السياسية في مشدداً على ضرورة ان يتم التسجيل في أسرع وقت لضمان المشاركةكما كان لرئيس الكتائب لقاء في المدينة مع عائلة السابق للحزب الشهيد مؤكداً متابعة الكتائب الحثيثة لمجريات التحقيقات وتمسك الحزب بظهور الحقيقة ومحاسبة الفاعلين.