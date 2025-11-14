Advertisement

لبنان

السنيورة بحث مع السفير المصري في الاوضاع

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:20
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، ظهر اليوم في مكتبه في بلس، السفير المصري علاء موسى، وكان بحث بحسب بيان في "الاوضاع الراهنة، من مختلف جوانبها اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين". 
فؤاد السنيورة

السفير المصري

علاء موسى

الثنائي

العلا

مصري

