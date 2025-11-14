Advertisement

لبنان

فادي علامة يلتقي وفد بولوني لتوسيع آفاق الدعم الأوروبي للبنان

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:36
التقت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة النائب فادي علامة، وفدا برلمانيا بولونيا برئاسة النائب ياروسواف كراسكي وحضور سفيرة بولندا في لبنان د.الكساندرا بوغوفسكا-ماكايب.
أكد الجانبان، وفق بيان، أهمية توطيد العلاقات بين البلدين عبر البرامج الاقتصادية والإنسانية المختلفة.

وعرض الطرفان الوضع الأمني في لبنان وعمل قوة "اليونيفيل" في تطبيق القرار 1701. بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه بولندا لمساعدة لبنان من خلال عضويتها في البرلمان الأوروبي عبر دعم الجيش اللبناني وتمويل إعادة الإعمار".
