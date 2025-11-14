18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فادي علامة يلتقي وفد بولوني لتوسيع آفاق الدعم الأوروبي للبنان
Lebanon 24
14-11-2025
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقت
لجنة الشؤون الخارجية
والمغتربين النيابية برئاسة النائب فادي علامة، وفدا برلمانيا بولونيا برئاسة النائب ياروسواف كراسكي وحضور سفيرة
بولندا
في
لبنان
د.الكساندرا بوغوفسكا-ماكايب.
Advertisement
أكد الجانبان، وفق بيان، أهمية توطيد العلاقات بين البلدين عبر البرامج الاقتصادية والإنسانية المختلفة.
وعرض الطرفان الوضع الأمني في لبنان وعمل قوة "اليونيفيل" في تطبيق القرار 1701. بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه بولندا لمساعدة لبنان من خلال عضويتها في
البرلمان
الأوروبي
عبر دعم
الجيش اللبناني
وتمويل
إعادة الإعمار
".
مواضيع ذات صلة
عيتاني بحث مع وفد البنك الأوروبي آفاق التعاون وتطوير مرفأ بيروت
Lebanon 24
عيتاني بحث مع وفد البنك الأوروبي آفاق التعاون وتطوير مرفأ بيروت
14/11/2025 18:17:00
14/11/2025 18:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: واشنطن تعارض خطة أوروبية لتوسيع استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: واشنطن تعارض خطة أوروبية لتوسيع استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
14/11/2025 18:17:00
14/11/2025 18:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي استقبل فريز: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة
Lebanon 24
رجّي استقبل فريز: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة
14/11/2025 18:17:00
14/11/2025 18:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر التقى وفد نقابة الصحافة: لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو
Lebanon 24
جابر التقى وفد نقابة الصحافة: لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو
14/11/2025 18:17:00
14/11/2025 18:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الشؤون الخارجية
الشؤون الخارجية
الجيش اللبناني
إعادة الإعمار
لجنة الشؤون
البرلمان
الأوروبي
برلماني
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن إيران و "حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي مؤخراً؟
Lebanon 24
عن إيران و "حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي مؤخراً؟
11:00 | 2025-11-14
14/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
11:00 | 2025-11-14
14/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية
Lebanon 24
الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية
10:59 | 2025-11-14
14/11/2025 10:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: البعض يريد القانون طيّعًا خدمةً لمصلحته
Lebanon 24
هاشم: البعض يريد القانون طيّعًا خدمةً لمصلحته
10:57 | 2025-11-14
14/11/2025 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
Lebanon 24
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
10:55 | 2025-11-14
14/11/2025 10:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:00 | 2025-11-14
عن إيران و "حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي مؤخراً؟
11:00 | 2025-11-14
عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
10:59 | 2025-11-14
الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية
10:57 | 2025-11-14
هاشم: البعض يريد القانون طيّعًا خدمةً لمصلحته
10:55 | 2025-11-14
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
10:48 | 2025-11-14
سكوغ من السرايا: الإتّحاد الأوروبيّ يقف إلى جانب لبنان
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 18:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 18:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 18:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24