فادي علامة يلتقي وفد بولوني لتوسيع آفاق الدعم الأوروبي للبنان

التقت والمغتربين النيابية برئاسة النائب فادي علامة، وفدا برلمانيا بولونيا برئاسة النائب ياروسواف كراسكي وحضور سفيرة في د.الكساندرا بوغوفسكا-ماكايب.أكد الجانبان، وفق بيان، أهمية توطيد العلاقات بين البلدين عبر البرامج الاقتصادية والإنسانية المختلفة.وعرض الطرفان الوضع الأمني في لبنان وعمل قوة "اليونيفيل" في تطبيق القرار 1701. بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه بولندا لمساعدة لبنان من خلال عضويتها في عبر دعم وتمويل ".