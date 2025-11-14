Advertisement

لبنان

مطر: إعلان السعودية يرفع روح التفاؤل لدى اللبنانيين

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:47
كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة"اكس":" دائما نتطلع الى السعودية باعتبارها الأخ الأكبر للبنان إذ كانت خير سند له في شدائده الكثيرة، لذا أفرحنا الإعلان عن نيتها اتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من منطلق أن حكومتنا وقوى الأمن أظهرت كفاءة في الحد من تهريب المخدرات خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي هذه الأيام الصعبة، وسط السيناريوهات المتشائمة للبنان، يأتي هذا الإعلان ليرفع روح التفاؤل عند اللبنانيين بأنهم ليسوا متروكين وحدهم وسط العواصف وأن يد "مملكة الخير" ممدودة لهم في كل ما ينفع استقرارهم السياسي والاقتصادي، طالما التزمنا بمنع استخدام بلدنا منصة لتهديد أمن الأخوة العرب".
