الأمن العام يعلن شروط التطوع برتبة مفتش درجة ثانية

Advertisement

صدر عن التوضيح التالي:توضيحاً للإعلان الصادر عن تاريخ 03/11/2025 تحدد الإختصاصات التي سيتم قبولها للتطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن وذلك بحسب ورودها في جدول الاختصاصات المعتمد لدى على الشكل التالي :للإستفسار والإطلاع على كافة تفاصيل موقع على الإنترنت:Website http://general-security.gov.lbInstagram https://instagram.com/dgsglbFacebook https://facebook.com/DGSGLBX https://x.com/DGSGLBأو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.