لبنان

الأمن العام يعلن شروط التطوع برتبة مفتش درجة ثانية

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:56
صدر عن مكتب شؤون الإعلام التوضيح التالي:
توضيحاً للإعلان الصادر عن المديرية العامة للأمن تاريخ 03/11/2025 تحدد الإختصاصات التي سيتم قبولها للتطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن وذلك بحسب ورودها في جدول الاختصاصات المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم العالي على الشكل التالي :

للإستفسار والإطلاع على كافة تفاصيل موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
Website  http://general-security.gov.lb
Instagram    https://instagram.com/dgsglb
Facebook  https://facebook.com/DGSGLB
X  https://x.com/DGSGLB
أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.
 
الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين
lebanon 24
14/11/2025 18:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
للراغبين في التطوّع برتبة مأمور في أمن الدولة... هذا الخبر يهمّكم
lebanon 24
14/11/2025 18:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
lebanon 24
14/11/2025 18:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف انتخاب المغتربين الى مجلس النواب مجددا.. الراعي: المغترب ليس مواطنًا درجة ثانية
lebanon 24
14/11/2025 18:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24

