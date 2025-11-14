18
الأمن العام يعلن شروط التطوع برتبة مفتش درجة ثانية
Lebanon 24
14-11-2025
|
06:56
A-
A+
صدر عن
مكتب شؤون الإعلام
التوضيح التالي:
توضيحاً للإعلان الصادر عن
المديرية العامة للأمن
تاريخ 03/11/2025 تحدد الإختصاصات التي سيتم قبولها للتطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن وذلك بحسب ورودها في جدول الاختصاصات المعتمد لدى
وزارة التربية والتعليم العالي
على الشكل التالي :
للإستفسار والإطلاع على كافة تفاصيل موقع
المديرية العامة للأمن العام
على الإنترنت:
Website http://general-security.gov.lb
Instagram https://instagram.com/dgsglb
Facebook https://facebook.com/DGSGLB
X https://x.com/DGSGLB
أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.
