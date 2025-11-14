Advertisement

لبنان

دبوسي: خطوة السعودية تعيد الأمل بإطلاق ورشة إنقاذ حقيقية

Lebanon 24
14-11-2025 | 07:12
قدّر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي  في بيان، "الموقف الإيجابي الذي جدّدته المملكة العربية السعودية تجاه لبنان"، مؤكداً أنّ "هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتمكين البلاد من استعادة عافيتها الاقتصادية ومكانتها العربية والدولية".
وأكد دبوسي أنّ "المملكة كانت ولا تزال إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، ومبادرتها الأخيرة تعبّر عن التزام ثابت بأمنه واستقراره وازدهاره"، معتبراً أنّ "الخطوة السعودية تشكّل دفعاً نوعياً يعيد الأمل بإطلاق ورشة إنقاذ لبنانية حقيقية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري".

وأشار  إلى أنّ طرابلس الكبرى، بما تمتلكه من قدرات وميزات استراتيجية، "على جهوزية لاحتضان مختلف أشكال التعاون والاستثمار"، مؤكداً "استعداد غرفة طرابلس الكبرى للعمل مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لتفعيل مشاريع تنموية تخدم لبنان والمنطقة".

وختم بالتشديد على أنّ "العلاقات اللبنانية – السعودية كانت وستبقى نموذجاً للتعاون الأخوي، وتعزيزها يمهّد الطريق نحو الاستقرار ومسار التعافي المستدام". (الوكالة الوطنية)
لبنان

إقتصاد

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الوكالة الوطنية

اللبنانية

السعودية

المملكة

طرابلس

السعود

