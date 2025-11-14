دبوسي: خطوة السعودية تعيد الأمل بإطلاق ورشة إنقاذ حقيقية

Advertisement

قدّر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي في بيان، "الموقف الإيجابي الذي جدّدته تجاه "، مؤكداً أنّ "هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتمكين البلاد من استعادة عافيتها الاقتصادية ومكانتها العربية والدولية".وأكد دبوسي أنّ " كانت ولا تزال إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، ومبادرتها الأخيرة تعبّر عن ثابت بأمنه واستقراره وازدهاره"، معتبراً أنّ "الخطوة تشكّل دفعاً نوعياً يعيد الأمل بإطلاق ورشة إنقاذ لبنانية حقيقية وفتح جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري".وأشار إلى أنّ طرابلس الكبرى، بما تمتلكه من قدرات وميزات استراتيجية، "على جهوزية لاحتضان مختلف أشكال التعاون والاستثمار"، مؤكداً "استعداد غرفة طرابلس الكبرى للعمل مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة لتفعيل مشاريع تنموية تخدم لبنان والمنطقة".وختم بالتشديد على أنّ "العلاقات – السعودية كانت وستبقى نموذجاً للتعاون الأخوي، وتعزيزها يمهّد الطريق نحو الاستقرار ومسار التعافي المستدام". (الوكالة الوطنية)