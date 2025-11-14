كرامي يلتقي مستشارة الرئيس الفرنسي لبحث التطورات السياسية والاقتصادية

Advertisement

عقد رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي لقاء مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون آن كلير لوجاندر، في مقر السفارة ، في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وأركان السفارة، وجرى نقاش معمق في المستجدات السياسية والاقتصادية في والتطورات في المنطقة، مع التركيز على الأوضاع في شمال لبنان.وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لكرامي، "تناول سبل دعم لبنان في مسار الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية، وتأكيد أهمية الإسراع في تنفيذها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة. كما تمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا على قاعدة الاحترام المتبادل، مع إبداء استعداد للمساهمة في ملف ترسيم الحدود بين البلدين. كذلك تم التطرق إلى نتائج التواصل القائم مع ، وحجم التقدم المحقق على صعيد بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح ضمن المهل المحددة في الخطة الحكومية وتطبيقا للقرار 1701، كما أعيد تأكيد دعم المؤسسة العسكرية والجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي مخصص لتعزيز قدرات الجيش".