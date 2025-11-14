18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كرامي يلتقي مستشارة الرئيس الفرنسي لبحث التطورات السياسية والاقتصادية
Lebanon 24
14-11-2025
|
07:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد رئيس "
تيار
الكرامة" النائب فيصل كرامي لقاء مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون
الشرق الأوسط
آن كلير لوجاندر، في مقر السفارة
الفرنسية
، في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وأركان السفارة، وجرى نقاش معمق في المستجدات السياسية والاقتصادية في
لبنان
والتطورات في المنطقة، مع التركيز على الأوضاع في شمال لبنان.
Advertisement
وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لكرامي، "تناول
النقاش
سبل دعم لبنان في مسار الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية، وتأكيد أهمية الإسراع في تنفيذها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة. كما تمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا على قاعدة الاحترام المتبادل، مع إبداء استعداد للمساهمة في ملف ترسيم الحدود بين البلدين. كذلك تم التطرق إلى نتائج التواصل القائم مع
المملكة العربية السعودية
، وحجم التقدم المحقق على صعيد بسط سيادة الدولة
اللبنانية
على كامل أراضيها وحصر السلاح ضمن المهل المحددة في الخطة الحكومية وتطبيقا للقرار 1701، كما أعيد تأكيد دعم المؤسسة العسكرية والجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي مخصص لتعزيز قدرات الجيش".
مواضيع ذات صلة
الحجار التقى مستشارة الرئيس الفرنسي وشدد على دعم الجيش والأمن
Lebanon 24
الحجار التقى مستشارة الرئيس الفرنسي وشدد على دعم الجيش والأمن
14/11/2025 18:17:35
14/11/2025 18:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: لبنان يعيش مرحلة استباحة سياسية وأمنية واقتصادية تحت الاحتلال
Lebanon 24
كرامي: لبنان يعيش مرحلة استباحة سياسية وأمنية واقتصادية تحت الاحتلال
14/11/2025 18:17:35
14/11/2025 18:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أديب عبد المسيح يلتقي شخصيات سياسية واقتصادية في "بيت البحر" بدعوة مخزومي
Lebanon 24
أديب عبد المسيح يلتقي شخصيات سياسية واقتصادية في "بيت البحر" بدعوة مخزومي
14/11/2025 18:17:35
14/11/2025 18:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي لدى لقائها الرئيس عون: فرنسا ستعمل لتثبيت الاستقرار جنوبي لبنان وتفعيل عمل "لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" وفق الرغبة اللبنانية
Lebanon 24
المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي لدى لقائها الرئيس عون: فرنسا ستعمل لتثبيت الاستقرار جنوبي لبنان وتفعيل عمل "لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" وفق الرغبة اللبنانية
14/11/2025 18:17:35
14/11/2025 18:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
الشرق الأوسط
اللبنانية
الفرنسية
السعودية
المملكة
النقاش
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن إيران و "حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي مؤخراً؟
Lebanon 24
عن إيران و "حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي مؤخراً؟
11:00 | 2025-11-14
14/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
11:00 | 2025-11-14
14/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية
Lebanon 24
الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية
10:59 | 2025-11-14
14/11/2025 10:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: البعض يريد القانون طيّعًا خدمةً لمصلحته
Lebanon 24
هاشم: البعض يريد القانون طيّعًا خدمةً لمصلحته
10:57 | 2025-11-14
14/11/2025 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
Lebanon 24
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
10:55 | 2025-11-14
14/11/2025 10:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:00 | 2025-11-14
عن إيران و "حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي مؤخراً؟
11:00 | 2025-11-14
عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
10:59 | 2025-11-14
الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية
10:57 | 2025-11-14
هاشم: البعض يريد القانون طيّعًا خدمةً لمصلحته
10:55 | 2025-11-14
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
10:48 | 2025-11-14
سكوغ من السرايا: الإتّحاد الأوروبيّ يقف إلى جانب لبنان
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 18:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 18:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 18:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24