لبنان
نقابة مكاتب السياحة تهنئ "الشرق الأوسط" بالعيد الـ80
Lebanon 24
14-11-2025
|
07:20
أصدرت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة جان عبود بياناً هنأت فيه
شركة طيران الشرق الأوسط
ورئيسها محمد
الحوت
وكل العاملين فيها بالعيد الـ80 للشركة، معربةً عن تقديرها العالي للإنجازات التي حققتها الشركة وللدور الوطني الكبير الذي تلعبه كجسر تواصل بين
لبنان
والخارج.
وأشاد عبود بالمشاريع التي أطلقها الحوت خلال الحفل الذي أقيم للمناسبة، معتبراً أن ذلك يشكل" قفزة نوعية للشركة ودورها المحوري في النقل الجوي في المنطقة".
وأكد عبود أن "إطلاق شركة Fly Beirut المنخفضة الكلفة تحت أجنحة الميدل إيست، هي مبادرة وطنية رائدة ومميزة تستجيب لكل متطلبات وأنواع السفر في السوق المحلية، وكذلك تتيح جذب المزيد من الزائرين من الأشقاء العرب والأجانب إلى لبنان".
وقال: "نتطلع اليوم بكثير من التفاؤل والأمل بهذا المشروع كونه يصب في مصلحة الوطن وقطاع الطيران المدني وقطاع السياحة والسفر والمواطنين ويقوي موقع لبنان في عالم الطيران المدني".
وختم عبود قائلاً: إذا كانت إنجازات الميدل إيست على مدى 80 عاماً لا تعد ولا تحصى وهي شاخصة أمامنا في مباني الشركة وفي أسطولها وطياريها ومضيفيها وكل العاملين فيها وبدورها كناقل وطني يفتخر به خصوصاً في عز الأزمات، فإن الشراكة القائمة بين الشركة ورئيسها محمد الحوت وبين وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني صاحب المبادرات الريادية والمميزة لا سيما في ما خص مطار الرئيس الشهيد رفيق
الحريري
-
بيروت
ومطار الرئيس الشهيد رينيه معوض- القليعات وكذلك الطيران المدني ودعمه للميدل ايست، فإننا على يقين بإن "الناقل الوطني" (الـMEA) ستحقق المزيد من التقدم والإنجازات وسترسخ موقعها الريادي في عالم الطيران المدني في المنطقة".
