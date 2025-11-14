Advertisement

لبنان

إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في عيتيت

Lebanon 24
14-11-2025 | 07:22
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أهالي بلدة عيتيت اعترضوا دورية لـ"اليونيفل" كانت قد دخلت الى المنطقة الواقعة بين عيتيت ووادي جيلو من دون مرافقة الجيش.
إعتراض دوريّة لـ"اليونيفيل" في بلدة النفاخية
"لبنان 24": اعتراض دورية تابعة لليونيفيل تتجول داخل بلدة الزرارية من دون مرافقة الجيش
بالفيديو... إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة الشعيتية - صور
اعتراض دورية تابعة لليونيفيل في بلدة جبشيت
