نقابة الممثلين تشيد بمشروع قانون الإعلام الجديد وتؤكد دعمه للحرية الفنية

أشادت نقابة الممثلين في بمضمون مشروع قانون الإعلام الجديد، مؤكدة أن "أحكامه متقدمة على صعيد الحفاظ على الحرية الإعلامية والفنية وحماية الإعلاميين والفنانين".وقالت في بيان : إنه" إنجاز يُسجل للجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة ولوزير الإعلام المحامي د. ولكل من ساهم في تطوير هذا التشريع الذي طال انتظاره".واشارت النقابة الى "متابعة مجلس إدارتها لإدراج بند إلزامي ينص على إنتاج 60 ساعة تلفزيونية درامية محلية لكل محطة تلفزيونية نالت رخصة البث في لبنان، بهدف دعم الإنتاج الدرامي المحلي وتوفير فرص عمل للممثلين اللبنانيين، وخصوصاً خريجي الجامعات في هذا المجال".وختمت النقابة بيانها بالشكر للوزير والنائب عدوان، داعية" جميع النواب إلى إقرار القانون لما فيه من تعزيز صورة لبنان الثقافية والإبداعية"، مؤكدة التزامها "متابعة إصدار القانون المهني للنقابات الفنية".