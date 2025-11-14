لماذا لم تتبنَ إسرائيل "غارة تول"؟

Advertisement

علّق مصدر عسكريّ على عدم تبنّي الجيش الإسرائيليّ عمليّة إستهداف سيارة في بلدة تول يوم أمس، واتّهامه وسائل إعلام لبنانيّة بالكذب.وقال المصدر إنّ " تعمل الآن من خلال التقارير الصادرة من ، أو من خلال تصاريح مسؤولين في الجيش الإسرائيليّ، على الإيحاء بأنّ " " ينتشر في جنوب ، ويُعيد التسلّح وبناء قوّة " ".وأضاف أنّ "إسرائيل تبحث عن ذريعة للتحرّك في ، لتوسيع رقعة قصفها لتطال بلدات ومدناً في شمال الليطاني، كالضاحية الجنوبية والبقاع، بهدف فرض مفاوضات مباشرة لنزع سلاح "حزب الله".