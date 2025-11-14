Advertisement

لبنان

لماذا لم تتبنَ إسرائيل "غارة تول"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-11-2025 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1442222-638987302047342420.jpg
Doc-P-1442222-638987302047342420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


علّق مصدر عسكريّ على عدم تبنّي الجيش الإسرائيليّ عمليّة إستهداف سيارة في بلدة تول يوم أمس، واتّهامه وسائل إعلام لبنانيّة بالكذب.

وقال المصدر إنّ "إسرائيل تعمل الآن من خلال التقارير الصادرة من تل أبيب، أو من خلال تصاريح مسؤولين في الجيش الإسرائيليّ، على الإيحاء بأنّ "حزب الله" ينتشر في جنوب الليطاني، ويُعيد التسلّح وبناء قوّة "الرضوان".
Advertisement

وأضاف أنّ "إسرائيل تبحث عن ذريعة للتحرّك في لبنان، لتوسيع رقعة قصفها لتطال بلدات ومدناً في شمال الليطاني، كالضاحية الجنوبية والبقاع، بهدف فرض مفاوضات مباشرة لنزع سلاح "حزب الله".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": شهيد جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة تول
lebanon 24
14/11/2025 18:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة تول
lebanon 24
14/11/2025 18:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان... إليكم حصيلة "غارة تول"
lebanon 24
14/11/2025 18:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نائب "القوات" يتبنّى مشاريع لم ينفّذها ويغرّد قبل الأوان
lebanon 24
14/11/2025 18:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

الإسرائيلي

حزب الله

الليطاني

تل أبيب

الرضوان

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:13 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
10:59 | 2025-11-14
10:57 | 2025-11-14
10:55 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24